Rodovias do Planalto Médio recebem R$ 130 milhões

O governo do Estado vem investindo mais de R$ 130 milhões na malha rodoviária do Planalto Médio gaúcho. Os recursos estão sendo aplicados em obras de pavimentação de ligações regionais, acessos municipais e ações de manutenção e recuperação de importantes vias, executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) - vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

Um dos investimentos foi na ligação regional entre Guabiju e Nova Araçá, pela ERS-126. O trecho tem extensão de 15 quilômetros e recebeu um aporte de R$ 60 milhões do Tesouro do Estado.

Inaugurada em março pelo governador Eduardo Leite, a rodovia permite o escoamento da produção agrícola e agropecuária, além de contribuir para o desenvolvimento turístico dos municípios. Somente em ligações regionais, o governo já investiu mais de R$ 700 milhões desde 2021 em todo o Rio Grande do Sul.

Outra obra finalizada é o acesso a Montauri, na ERS-447, que faz a ligação com Serafina Corrêa. Inaugurada também em março pelo governador, a rodovia recebeu R$ 25 milhões do Tesouro para a pavimentação de 15 quilômetros.

A conclusão do acesso favorece o escoamento da produção agrícola, composta por trigo e milho, a cadeia leiteira e a suinocultura da região. Somente em acessos municipais, o governo investiu, desde 2019, mais de R$ 635 milhões em todo o Estado.

Ainda na região do Planalto Médio, o asfaltamento da ligação regional entre Tapejara e Charrua pela ERS-430 está em fase final. Com 12 quilômetros de extensão e investimento de R$ 32 milhões, a obra já está com a pavimentação concluída e, no momento, recebe os últimos serviços de sinalização e deve ser entregue ainda em 2025.

"Essas ações são essenciais para a competitividade da nossa produção e para o bem-estar social. Estradas de qualidade significam menor custo de transporte, mais agilidade no escoamento de safras e acesso facilitado a serviços essenciais, gerando desenvolvimento e oportunidades para toda a sociedade gaúcha", afirmou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

As ações de manutenção também envolveram operações tapa-buracos, pintura de pista e corte de vegetação em toda a malha viária da região, totalizando um investimento de R$ 3 milhões, com o objetivo de manter a segurança e a trafegabilidade.

"A combinação de novas pavimentações com a manutenção constante demonstra nosso compromisso com a excelência técnica", pontua o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Segundo ele, cada projeto é cuidadosamente planejado e executado. "Isso é para garantir durabilidade e segurança, refletindo a qualidade que buscamos entregar para as rodovias gaúchas, sempre visando um impacto positivo na vida dos usuários e no desenvolvimento do Estado", afirma.