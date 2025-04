Embraer fecha acordo e vende jatos ao Japão

Também integrando a comitiva brasileira, o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, disse que os japoneses estão também interessados no desenvolvimento da aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), um veículo 100% elétrico que é conhecido como "carro voador" . "Nosso plano é o de que ele entre em operação até o final de 2027. É o veículo do futuro, de inovação disruptiva, ideal para países (e cidades) com trânsito intenso, como as do Japão, São Paulo, Los Angeles ou Nova York", disse Gomes Neto.

"Além de a gente potencializar o combustível da aviação aérea aqui no Japão, estimularemos a indústria Sucroenergética do Brasil, que dialoga com a sustentabilidade , por meio desse combustível do futuro que o Brasil tem apresentado ao mundo", acrescentou o ministro.

"O SAF é um combustível que é constituído de etanol. Portanto, é significativo para a indústria do agronegócio brasileiro. Além disso, estamos trabalhando ao lado de todos os ministros do Japão, inclusive o primeiro-ministro, para que 10% do combustível aqui no Japão seja feito de etanol ", informou o ministro Silvio Costa Filho.

Avançaram também as negociações visando à adoção, pelo setor de aviação japonês, do Combustível Sustentável de Aviação (SAF), uma alternativa ao combustível aeronáutico de origem fóssil . De acordo com o governo brasileiro, esse combustível pode ser obtido a partir de diversas fontes. Entre elas, o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar.

"E com a venda dos aviões para os mercados internacionais, precisaremos preparar mão de obra brasileira, estruturando nosso grande plano de preparar nossos jovens para esse novo mercado de trabalho que se desenha no Brasil, que é o da aviação", disse o ministro ao informar que, para tanto, o Brasil já desenvolve programas de qualificação e capacitação para esse mercado de trabalho.

Progrediu também para a negociação para a construção do chamado "carro do futuro" - o eVTOL, uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) desenvolvida pela Embraer em parceria com empresas estrangeiras.

A Embraer e empresas japonesas do setor aéreo ampliaram parcerias durante a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva àquele país. Foi concretizada a venda de 20 jatos , negócio que renderá cerca de R$ 10 bilhões à companhia brasileira , e avançaram também tratativas para o uso de um combustível à base de etanol para aeronaves, o que poderá beneficiar o agronegócio brasileiro e, em especial, a indústria sucro-energética do País.

Petrobras contrata Azul para assegurar operações na Amazônia que eram feitas pela Voepass

A Voepass está sob fiscalização da Anac desde que um avião da companhia caiu sobre um condomínio residencial em Vinhedo, no interior paulista, em agosto do ano passado.

A Anac anunciou no último dia 11 a suspensão imediata , em caráter cautelar, das operações da Voepass . A empresa, que é formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela Map Linhas Aéreas, vinha atuando com uma frota de seis aeronaves com voos para 17 destinos .

A Petrobras assinou um contrato com a Azul Linhas Aéreas , de forma emergencial, para assegurar a continuidade das operações da Unidade da Amazônia , em virtude da suspensão cautelar do Certificado de Operador Aéreo (COA) da Voepass/Map , após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinar a interrupção dos voos operados pela empresa.

Unidade de soluções logísticas da Gol completa 24 anos e conquista marco histórico no País

A GOLLOG, unidade de soluções logísticas da GOL Linhas Aéreas, completa hoje 24 anos de uma trajetória marcada por confiança, superação e inúmeras conquistas. Só em 2024 foram feitos 2,9 milhões de envios (via aérea e terrestre), o equivalente a R$ 63 bilhões em valor de mercadorias.

Além de consolidar a unidade no topo do mercado de transporte aéreo de cargas, os números também refletem o empenho e a dedicação do time. Segundo Rafael Martau, diretor executivo da GOLLOG, o trabalho das equipes contribui de maneira ímpar para o serviço logístico do País. "É um orgulho enorme ter a oportunidade de conectar pessoas, sonhos e oportunidades com soluções que fazem a diferença e nos tornam referência. Estamos focados na expansão dos nossos canais e prontos para continuar conectando todos os cantos do Brasil e do mundo, comprometidos com a segurança, nosso valor número 1", comentou.

Para atender essas demandas crescentes, possui um acordo com o Mercado Livre com aeronaves alocadas em uma operação dedicada para transporte de cargas. Atualmente, a frota aérea conta com sete aeronaves cargueiras que atendem 15 rotas dedicadas no Brasil. Juntos, o Mercado Livre e a GOLLOG constituem a maior operação cargueira regular do País.

A unidade possui hoje mais de 1.8 mil colaboradores prestando serviços de excelência para entregar encomendas onde o cliente precisar. Além disso, a unidade conta com 58 terminais de carga (TECAs) e 60 lojas, totalizando mais de quatro mil cidades atendidas, que fortalecem a infraestrutura e permitem atender com excelência em pontos estratégicos de todo o Brasil. Para evoluir de forma mais sustentável, reafirmando o compromisso da Gol em zerar a emissão de carbono até 2050, a GOLLOG está desenvolvendo desde dezembro de 2024 um novo modal de entrega na cidade de São Paulo, em parceria com a Cooperativa de Trabalho Giro Sustentável: a entrega de cargas sustentáveis por bicicletas.