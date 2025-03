Governo recebe 'Oscar das telecomunicações' por implantação de fibra óptica no Norte

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, recebeu nesta segunda-feira (3) em nome do governo brasileiro o prêmio de excelência governamental do Global Mobile Awards (Glomo). A distinção é entregue pela GSMA, a Associação das Empresas de Telefonia Móvel, durante o MWC (Mobile World Congress), principal evento do setor que acontece nesta semana em Barcelona.

De acordo com a entidade, o prêmio é concedido a países que demonstraram progresso significativo em políticas digitais e regulamentação de telecomunicações. A edição deste ano marca o 30º aniversário da premiação.

Entre as medidas brasileiras que levaram à premiação está o acordo com a Colômbia, dentro do programa Norte Conectado, para estender a infraestrutura brasileira de internet por fibra óptica até a cidade colombiana de Leticia, na tríplice fronteira amazônica. A extensão é feita por uma "estrada digital" de 1.100 km que será implantada até este ano sob o rio Amazonas e ligará 13 municípios do Norte do Brasil, entre eles Tabatinga (AM), que faz fronteira com a Colômbia.

Também foram levadas em conta a liberação antecipada do espectro de 3,5 GHz para acelerar a implantação do 5G, a simplificação de regulamentações e a conversão de multas aplicadas às operadoras em iniciativas como letramento digital para mulheres em situação de vulnerabilidade e expansão da conectividade para comunidades indígenas.

A liberação em todo território nacional da faixa de frequência conhecida como 5G puro, mais veloz, ocorreu em dezembro de 2024. O objetivo, alcançado com 14 meses de antecedência, integrava o edital do leilão do 5G, realizado em 2021, durante o governo Jair Bolsonaro.

"Esse é o reconhecimento do compromisso do governo do presidente Lula com a inclusão digital, a inovação e o desenvolvimento sustentável. O prêmio mostra que estamos no caminho certo para tornar o Brasil uma referência global em conectividade e transformação digital", disse o ministro na cerimônia. O prêmio foi entregue por John Giusti, diretor de regulação da GSMA, e Lucas Gallitto, diretor para a América Latina da GSMA.

Com a edição desta segunda, o Brasil se tornou o primeiro país a receber três vezes o prêmio da GSMA, após vencer em 2005 e 2015. Os ganhadores anteriores foram Trindade e Tobago, Índia e Espanha.

A seleção dos premiados passa por mais de 220 juízes independentes do mundo inteiro, compostos por especialistas do setor, analistas, jornalistas e acadêmicos e, em alguns casos, representantes das operadoras. Os vencedores das categorias restantes, como melhor smartphone e melhor infraestrutura de rede móvel, serão anunciados na quarta-feira (5).