Seis em cada dez profissionais de logística viram sua remuneração ficar estável em 2024. É o que mostra pesquisa recente realizada pela Michael Page, uma das maiores consultorias especializadas em recrutamento de média e alta gerência, parte do PageGroup. O levantamento revela estabilidade na remuneração de 60% dos cargos avaliados no setor, enquanto 24% registraram aumento acima da inflação de um ano para o outro e 16% tiveram queda. Entre as posições analisadas, a que se destacou com maior aumento foi a de gerente de transportes (18%).

"O perfil do executivo da cadeia de suprimentos tem sido cada vez mais estratégico, sendo capaz de tomar decisões ágeis fundamentadas em dados. Observamos posições com atuação mais próxima aos negócios e às novas tecnologias, com iniciativas para aprimorar processos. Habilidades com liderança ambidestra, com aptidão para equilibrar os resultados no curto e no longo prazo, serão ainda mais requisitadas pelas empresas", explica Rodrigo Videira, gerente-executivo na Michael Page.

Para elaborar o estudo, a Michael Page consultou, no ano passado, cerca de 6,8 mil profissionais e empresas de todo o Brasil para entender quais são suas reais impressões sobre o mercado atual. Os profissionais consultados ocupam cargos que vão desde posições de analista até diretoria. A empresa procurou entender como os profissionais enxergam suas carreiras, a posição do empregador no seu desenvolvimento profissional e outros fatores que completam a remuneração.

A partir dessa consulta, a organização traçou a remuneração mensal de 2282 cargos em 12 setores (Agronegócio, Bancos e Serviços Financeiros, Engenharia, Finanças, Logística, Marketing e Digital, Saúde e Ciências, Recursos Humanos, Seguros, Tecnologia, Varejo e Vendas). Os cargos foram listados em faixas salariais mensais que variam de acordo com a experiência do profissional (analistas júnior, pleno, sênior, especialista, coordenador, gerência e diretor) e porte da empresa (pequeno, médio ou grande).