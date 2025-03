Aeroporto de Pelotas inaugura nova operação para Guarulhos em SP

A partir de 7 de abril, o Aeroporto de Pelotas contará com voo direto para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, operado pela companhia aérea Latam. A previsão é transportar 20 mil pessoas por ano em aeronaves da família Airbus A319, com capacidade para até 138 passageiros.

Serão três frequências semanais (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira), com saída de Guarulhos para Pelotas às 16h55 e partida da cidade gaúcha rumo ao aeroporto localizado na Grande São Paulo às 19h45. Essa nova operação conecta o município gaúcho a destinos de todo o país e também do exterior, incluindo Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Chile, Argentina e outros.

Com isso, o Aeroporto de Pelotas oferecerá quatro destinos, que além de Guarulhos, incluem: Campinas (SP), com duas frequências semanais pela Azul; Porto Alegre (RS), com quatro partidas na semana, também pela Azul; e Florianópolis (SC) com quatro voos na semana pela Voepass.

Para o gerente do Aeroporto de Pelotas, Vinicius Bueno, essa nova conexão, além de facilitar viagens de lazer para paulistas e gaúchos, também fomenta a geração de novos negócios entre Pelotas e a maior metrópole da América Latina, representando novas oportunidades, investimentos e mais operações comerciais, o que gera um impacto positivo na economia local.

"Estamos entusiasmados com a ampliação das rotas disponíveis no Aeroporto de Pelotas. Continuaremos empenhados em oferecer mais opções e comodidade aos nossos passageiros", comenta Bueno.