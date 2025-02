Falta um mês: nova rota da Latam ligará Pelotas a Guarulhos a partir de 7 de abril

De Pelotas

Falta pouco mais de um mês para que Pelotas ganhe uma nova conexão aérea com São Paulo. A partir de 7 de abril, a companhia aérea Latam iniciará operações no Aeroporto João Simões Lopes Neto, oferecendo três voos semanais diretos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A expectativa é de que a nova rota transporte cerca de 20 mil passageiros por ano, facilitando a conexão da região Sul do estado com destinos nacionais e internacionais.

A Latam já operou no aeroporto de Pelotas em 2023, durante uma contingência, e obteve bons resultados, conta Vinícius Bueno, gerente do terminal. Segundo ele, essa experiência anterior contribuiu para a decisão da empresa de estabelecer a rota permanente. "A operação temporária no ano passado foi um sucesso. A boa infraestrutura do aeroporto e a demanda da sociedade gaúcha mostraram que há espaço para novas rotas. Acredito que esses fatores influenciaram a decisão da Latam de retomar os voos", destaca o gestor.

Os voos partirão de Guarulhos às 16h55min e decolarão de Pelotas rumo a São Paulo às 19h45min, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. A operação será realizada com aeronaves da família Airbus A319, que têm capacidade para até 138 passageiros.

A ampliação da oferta de voos já impacta o movimento do aeroporto, como se observa no feriado de Carnaval. Em 2025, segundo a CCR Aeroportos, que administra o terminal de Pelotas, a expectativa é de um aumento de 50% no fluxo de passageiros em relação ao ano anterior, com 20 voos e cerca de 1.500 embarques e desembarques previstos.

Além de Guarulhos, o Aeroporto de Pelotas também mantém outras três rotas: Campinas (SP), operada pela Azul com duas frequências semanais; Porto Alegre (RS), também com voos da Azul, quatro vezes por semana; e Florianópolis (SC), atendida pela Voepass com quatro voos semanais.

Segundo a CCR, a nova conexão com Guarulhos facilita o acesso de Pelotas e região a importantes destinos do Brasil e do exterior, incluindo Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Chile e Argentina. Para passageiros que antes precisavam viajar até Porto Alegre ou Florianópolis para embarcar em voos internacionais, a operação representa uma economia de tempo e mais comodidade. "Essa expansão reduz distâncias e melhora a experiência de viagem. A sociedade ganha muito ao ter essa opção na região sul do estado, pois o deslocamento se torna mais rápido e prático", reforça Bueno.