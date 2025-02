Movimento no aeroporto de Pelotas deve crescer 50% no Carnaval, estima CCR

O Aeroporto Internacional de Pelotas (PET) terá um fluxo intenso de passageiros durante o período de Carnaval em 2025, um aumento estimado pela CCR Aeroportos, que administra o complexo, de 50% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo a concessionária, cerca de 1,5 mil passageiros devem embarcar ou desembarcar nos mais de 20 voos programados para o terminal entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março. Esse volume representa um aumento de aproximadamente 30% no número de voos, se comparado a movimentação do carnaval em 2024.

Para atender a essa demanda, a concessionária aponta que está realizando um planejamento e organização prévia, com reforço de equipes de atendimento, intensificação dos protocolos de limpeza e coordenação com as companhas aéreas para otimizar o fluxo de embarque e desembarque, aponta Vinícius Bueno, gerente do aeroporto.

O último período de fluxo intenso do Aeroporto João Simões Lopes Neto foi entre o Natal e o Ano Novo de 2024, quando passaram pelo local cerca de 3 mil passageiros. Em dezembro como um todo, o fluxo foi de mais de 7 mil passageiros. O aeródromo do Sul do Estado mantém voos para Porto Alegre, Florianópolis, Guarulhos e Viracopos. Está prevista para abril de 2025 a inauguração de uma nova rota: para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, operada pela Latam.