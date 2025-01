Zaya lança software de Inventário de Gases de Efeito Estufa

Segundo um estudo conduzido pela Ipsos Public Affairs & Corporate Reputation Brasil, apenas 23% do público brasileiro acredita que as companhias estão se saindo bem no cumprimento de ações sustentáveis. Por outro lado, um levantamento da Amcham Brasil aponta que 70% das instituições nacionais investem ativamente em práticas ESG. É justamente pensando em diminuir esta lacuna que a Zaya, greentech que elabora e simplifica o cálculo de impacto ambiental de companhias, disponibiliza a sua ferramenta de Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) para o mercado.



Com foco em tornar o cálculo de impacto ambiental mais prático e estratégico, a solução atua de forma intuitiva, desde a simplificação de etapas mais operacionais, como a coleta de dados, até a permissão para mensuração dentro do escopo 3 de emissões. Isso torna o software uma solução ideal para empresas dos mais diversos portes e setores que estão começando a reportar ou digitalizar seu cálculo no inventário.



"Nós percebemos que as empresas evoluíram para softwares em diversas áreas, como RH, jurídico, marketing, mas que a sustentabilidade continuava estagnada, com a necessidade de planilhas, e-mails, pastas, e documentos. Isso demandou uma evolução para que a sustentabilidade seja realmente prioridade dentro das empresas", diz Isabela Basso, fundadora da Zaya.



Desenvolvido pela equipe de especialistas da greentech de acordo com a metodologia do Programa Brasileiro do GHG Protocol, o software possui funcionalidades para atender as principais dores relatadas por empresas, desde : preenchimento e visualização de resultados por unidade da organização, identificação das principais fontes de emissões com gráficos em tempo real e inclusão de evidências para facilitar processos de auditoria até delegação de responsáveis para coleta interna de dados.



De acordo com a executiva, o uso do software contribui para uma visão panorâmica e integrada em relação à sustentabilidade. “O software da Zaya traz três principais benefícios: ele é mais rápido do que planilhas internas, gera dados com maior qualidade e engaja pessoas das mais diversas áreas das empresas, tornando o inventário algo estratégico e que transcende a área de sustentabilidade", detalha.



O lançamento do inventário GEE da Zaya acompanha um movimento de fortalecimento do mercado global de softwares para gerenciamento de sustentabilidade. Em 2024, 535 empresas reportaram publicamente suas emissões.



Além da nova plataforma, recentemente a empresa já havia anunciado uma solução voltada para o diagnóstico do engajamento de fornecedores, permitindo que empresas atuem como catalisadoras de ações climáticas dentro das suas cadeias de valor, incentivando e permitindo que seus fornecedores e/ou clientes também façam o cálculo das suas emissões..



Segundo Basso, os projetos vêm sendo desenvolvidos com foco em garantir uma visão cada vez mais ampla sobre o impacto ambiental do cenário corporativo. “Cada novo lançamento tem o objetivo de contribuir para que empresas avaliem estrategicamente o seu impacto ambiental. Estamos em uma era em que a sustentabilidade se tornou obrigação e atuamos com foco em simplificar os processos de cálculo e mitigação das emissões”, conclui.





Fundada em 2023, a Zaya é uma greentech brasileira que elabora e simplifica o cálculo de impacto ambiental de produtos e operações dentro das empresa, auxiliando líderes para que realizem as tomadas de decisão mais sustentáveis em seus negócios.



Por meio de um software próprio, a empresa permite que players do mercado escalem o uso de dados com uma avaliação da gestão ambiental de seus processo. Atualmente a plataforma já conta com três módulos: Inventário de Gases de Efeito Estufa, a Pegada de Carbono e a Avaliação de Ciclo de Vida.