Nova diretoria do Setcergs busca melhorias fiscais

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs) está oficialmente sob novo comando. Eleita no início de dezembro, a diretoria encabeçada pelo empresário Delmar Albarello irá liderar o sindicato no biênio 2025-2026.

Em entrevista para o Jornal do Comércio, Albarello reforçou seu comprometimento com a luta por melhores condições tributárias para o setor. "Esse modelo tributário excessivo limita a competitividade das empresas, reduz a margem para investimentos em tecnologia e sustentabilidade e penaliza o empreendedorismo em um setor essencial para a economia", pondera.

O novo presidente do Setcergs também prometeu dar continuidade ao trabalho feito pela antiga diretoria do sindicato, especialmente no que tange à capacidade de adaptação do setor. "A gestão passada mostrou como ações rápidas, bem coordenadas e solidárias podem mitigar os impactos de catástrofes climáticas e manter o abastecimento da população", comenta.

LEIA TAMBÉM: Entenda como serão os novos modelos de geração de energia a partir de 2025





Com o objetivo de preparar as empresas do setor para a ocorrência de eventuais emergências, Albarello afirmou que a sua gestão irá investir em planejamento estratégico, integrando tecnologia e inteligência logística. "Vamos incentivar a adoção de práticas de ESG (Environmental, Social, and Governance) e fomentar treinamentos de gestão de crises e segurança viária", explica.

Albarello é sócio-fundador da Troca Logística, empresa que oferece serviço de transporte rodoviário de cargas fracionadas e encomendas expressas.

Jc Logística - Quais são os planos da nova diretoria do Setcergs para 2025 e 2026? Que novidades serão implementadas?

Delmar Albarello - O nosso compromisso é dar continuidade ao trabalho das gestões anteriores, fortalecendo o setor de transporte rodoviário de cargas e logística. Entre as prioridades da gestão estão fortalecer a percepção do transporte como elo essencial da economia, por meio da campanha "Tudo Gira Sobre Rodas", e desmistificar o setor como um "mal necessário". A agenda inclui iniciativas como o Programa de Segurança Viária e a Certificação Jornada ESG, que impulsionam práticas sustentáveis, competitivas e responsáveis. Outro destaque é a TranspoSul 2025, que promete ser um marco histórico ao consolidar-se como a maior feira do setor, com foco em negócios e qualificação. Com união, inovação e valorização dos profissionais do segmento, a gestão busca transformar desafios em oportunidades, consolidando o segmento como referência de eficiência e desenvolvimento econômico.

Log - No que consiste o novo estatuto da entidade?

Albarello - Em novembro de 2023, o Setcergs realizou uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir e aprovar alterações no estatuto social da entidade, com foco na modernização e alinhamento às demandas do setor de transporte de cargas e logística. Entre as mudanças, destacam-se a atualização da nomenclatura de cargos da diretoria, a ampliação das atribuições do Sindicato e a criação do Conselho Consultivo, composto por até 19 membros, incluindo representantes da sociedade civil com protagonismo social. Além disso, a introdução da votação online para futuras eleições foi aprovada, refletindo maior dinamismo nos processos internos. O novo estatuto prevê uma diretoria, eleita pela Assembleia Geral para mandato de dois anos, composta pelos seguintes cargos: Presidente; Vice-Presidente; Superintendente de Operações de Transporte e Logística; Superintendente Institucional; Superintendente de Gestão e ESG (Environmental, Social and Governance); Superintendente de Comunicação e Marketing; e Superintendente de Relações de Trabalho.

Log - O que tirar de lição do trabalho realizado em 2023-24 pela antiga diretoria?

Albarello - O trabalho realizado pela gestão anterior nos trouxe importantes lições, especialmente no que diz respeito à resiliência e à capacidade de adaptação do setor. A atuação diante de eventos climáticos extremos, como enchentes, foi exemplar ao evidenciar a importância da cooperação entre empresas, entidades públicas e privadas. Eles mostraram como ações rápidas, bem coordenadas e solidárias podem mitigar os impactos de catástrofes climáticas e manter o abastecimento da população.

Log - Como preparar as empresas do setor para a ocorrência de eventuais catástrofes climáticas, cada vez mais comuns no Estado?

Albarello - Para preparar as empresas do setor frente a essas situações, nossa meta é investir em planejamento estratégico, integrando tecnologia e inteligência logística para prever e minimizar riscos. Vamos incentivar a adoção de práticas de ESG (Environmental, Social, and Governance) e fomentar treinamentos de gestão de crises e segurança viária. Precisamos fortalecer a infraestrutura, priorizando rotas alternativas seguras e integrando inovações que tornem nossas operações mais ágeis e resilientes. Essas ações não apenas protegem o setor, mas também reafirmam nosso papel como pilar indispensável para o desenvolvimento e a segurança econômica do Estado.

Log - Quais outros desafios são esperados pela nova diretoria (como dificuldades na comunicação com entes públicos e privados)?

Albarello - Um dos principais desafios será a alta carga tributária, que continua sendo um dos maiores entraves para o desenvolvimento do setor de transporte rodoviário de cargas e logística (TRCL). Esse modelo tributário excessivo limita a competitividade das empresas, reduz a margem para investimentos em tecnologia e sustentabilidade e penaliza o empreendedorismo em um setor essencial para a economia. Nossa meta é intensificar a luta por uma reforma tributária justa e que leve em conta as especificidades do transporte, garantindo condições mais favoráveis para o crescimento.

Acreditamos no diálogo como a ferramenta principal para que possamos melhorar esse cenário. A comunicação entre as empresas e o poder público avançou consideravelmente graças ao trabalho dedicado da gestão anterior. Essa base sólida nos permitirá ampliar o diálogo e buscar soluções que equilibrem os interesses do setor com as demandas sociais e econômicas do País. Continuaremos atuando de forma estratégica, fortalecendo a representatividade do Setcergs e unindo esforços com parceiros públicos e privados em prol do desenvolvimento do segmento.

Log - Como foi criada a empresa Troca Logística?

Albarello - A criação da Troca Logística foi resultado de uma trajetória de aprendizado e dedicação no setor de transporte e logística. Desde o início, minha visão sempre foi clara: oferecer uma operação pautada pela excelência e pelo foco nas necessidades do cliente. Essa filosofia, desenvolvida ao longo de quase três décadas de atuação, me permitiu liderar uma empresa que hoje é reconhecida pela eficiência, inovação e comprometimento em cada etapa de sua operação.

Log - De que forma a sua experiência como sócio-fundador desta operação poderá contribuir para o trabalho a ser realizado nos próximos anos?

Albarello - Essa vivência prática no mercado, enfrentando desafios e buscando soluções em um setor tão dinâmico, será fundamental na condução da gestão à frente do Setcergs. A experiência adquirida em liderar equipes, estruturar operações complexas e estabelecer relações estratégicas me dá a certeza de que podemos implementar ações que fortaleçam ainda mais o segmento. Estou confiante de que essa bagagem será um diferencial importante para trabalhar em prol das empresas associadas, promovendo avanços e soluções que beneficiem o setor como um todo.