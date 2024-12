Nível de confiança dos transportadores do RS melhora, mostra pesquisa da CNT

A quinta edição do Índice CNT de Confiança do Transportador mostra que os empresários do setor no Rio Grande do Sul estão mais confiantes no ambiente de negócios e nas perspectivas para o futuro, porém o resultado segue abaixo da marca de 50%. O índice geral, que avalia a situação atual da economia e da própria empresa e quais as expectativas para os próximos seis meses, atingiu 47,9%.

O resultado ficou acima dos 41,2% da pesquisa anterior e dos 46,9% do primeiro levantamento. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (10) pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). A coleta de informações ocorreu entre os dias 5 e 25 de novembro com a participação de 194 empresas do Estado com o apoio da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul).

Entre os componentes do Índice geral, o que mede as condições atuais ficou em 39,2% nesta edição, contra 31,9% na quarta pesquisa. Impactam para isso, segundo os entrevistados, o excesso de gastos públicos está contribuindo para a desvalorização do real; a taxa de juros elevada, que dificulta a contratação de financiamentos; problemas na infraestrutura rodoviária em função das chuvas torrenciais que atingiram o Estado no primeiro semestre de 2024 e falta de mão de obra qualificada para a atividade, especialmente motoristas e o custo do pedágio muito alto.

Já o Índice de Expectativas veio acima da marca de 50%, com 52,2%, superando os 45,9% da edição anterior. O resultado mostra a maior confiança dos transportadores gaúchos em relação ao futuro. Os empresários destacaram iniciativas que adotaram para fortalecer a competitividade e garantir a continuidade dos negócios, especialmente após o desastre climático de maio no Rio Grande do Sul.

Entre as ações mencionadas, os entrevistados ressaltaram a visão empreendedora dos empresários brasileiros, a busca por novos clientes e nichos de mercado em setores emergentes no Brasil, a reestruturação de processos internos e a implementação de tecnologias inovadoras, como parte de seus esforços para se recuperar e crescer em um cenário desafiador.

"Em relação à leve melhora nas perspectivas para o futuro, os empresários ressaltaram que têm adotado iniciativas nas empresas para fortalecer a competitividade e garantir a continuidade dos negócios, especialmente após o desastre climático de maio", ressalta a gerente executiva de Economia da CNT, Fernanda Schwantes. Sobre a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, o presidente da Fetransul, Francisco Cardoso, diz que muitos dos compromissos de investimento do governo federal e estadual foram direcionados para a limpeza e desobstrução de rodovias.

Segundo Juvir Costella, secretário de Logística e Transportes do Estado, a recuperação das rodovias afetadas pela enchente pode levar até dois anos. Enquanto isso, a logística continua sendo impactada por custos elevados, devido ao desvio de rotas, o que aumenta o tempo de viagem, o consumo de combustível, pneus, entre outros fatores. "Estamos preocupados e engajados em atender o setor comercial e industrial com agilidade e qualidade no serviço. Compreendemos o desafio dos governos estadual e federal e nos colocamos à disposição para contribuir e trabalhar em conjunto", destaca o dirigente.

O diretor da Fetransul destaca a importância do levantamento. "A realização de pesquisas para medir a confiança de nossos transportadores é essencial, pois fornece dados cruciais que embasam argumentos sólidos nas tratativas com os Três Poderes na busca de soluções para as demandas do setor de transporte. A Fetransul continuará empenhada, juntamente à CNT, no levantamento de dados sobre a confiança dos transportadores gaúchos", afirma.