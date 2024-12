Iveco ingressa no segmento de locação

A Iveco anunciou, durante a Fenatran 2024, o seu ingresso no segmento de locações, medida já adotada pela maioria das demais montadoras baseadas no Brasil. O início está programado para 2025 por meio de um projeto piloto. "O objetivo é simplificar a vida dos transportadores, permitindo que se concentrem em seu core business: o transporte", afirmou Márcio Querichelli, presidente para a América do Sul.

Com foco na flexibilidade e eficiência, a nova solução promete reduzir custos operacionais e atender à crescente demanda por serviços completos no setor. Integrado ao portfólio de serviços da empresa, o Iveco Rental irá oferecer conectividade avançada e suporte personalizado, incluindo monitoramento em tempo real e um centro de controle que antecipa falhas e otimiza o desempenho das frotas.

A montadora também vai fortalecer a área de serviços. Em operação desde outubro, o software Truck Performance Optimization (TPO) permite que o pesado S-Way seja adaptado conforme as necessidades específicas de cada cliente. Por meio do Control Room, a marca monitorará o uso dos caminhões, oferecendo insights que possibilitarão uma operação mais eficiente. "Com essa iniciativa, seremos protagonistas de uma revolução na personalização dos caminhões no mercado", definiu Bernardo Brandão, diretor de soluções conectadas para a América Latina.

O Control Room, localizado no complexo industrial da marca em Sete Lagoas (MG), funciona como um centro de monitoramento proativo. "Transformar dados em cuidado é fundamental para nós. A personalização e o suporte em tempo real são o que nos diferenciam no mercado", ressalta Brandão. De acordo com o executivo, as diferentes soluções de conectividade da marca já geraram redução média de 5% no consumo de combustível entre os 6.815 caminhões conectados, resultando em economia de até R$ 116 milhões, além de eliminar até 49 toneladas de CO2 anualmente.

Querichelli também confirmou aporte de R$ 510 milhões, no período de 2024 a 2028, em pesquisa e desenvolvimento de biocombustíveis. Segundo ele, a medida está apoiada no programa Mover, que prevê incentivos fiscais para as empresas que investirem nessa área no Brasil. O aporte será focado na descarbonização dos veículos que a Iveco comercializa no Brasil e região, apostando em biocombustíveis como biogás, biometano e até etanol.

Em termos de produtos, a principal novidade da Iveco foi o pesado S-WAY modelo heavy metal. Seguindo a linha da parceria com a banda Metallica na Europa, a marca apresentou a edição especial do S-WAY Metallica, com um grafismo exclusivo da banda. A montadora disponibilizou 24 unidades para venda no Brasil, todas adquiridas durante a feira. Disponível em três versões adaptadas a diferentes missões - 4x2 480cv, 6x2 480cv e 6x4 540 cv, o S-WAY ganhou recentemente suspensão pneumática (configurações 4x2 e 6x2). "É um caminhão ideal para o transporte de produtos químicos e cargas frágeis", definiu Carlos Fraga, diretor de marketing.

A montadora também expôs o portfólio completo da Daily, líder de vendas no segmento de veículos urbanos de carga chassi-cabine, com 40% de participação no mercado no período de janeiro a outubro deste ano. No estande da marca foram expostos o Daily Hi-Matic, o Furgão Oficina Móvel, o Motorhome e o eDaily chassi-cabine, dentre outros, evidenciando a diversidade e a capacidade de adaptação às necessidades do mercado.

A linha de caminhões Tector também mereceu atenção especial da montadora com os modelos 11-190, 8x2 auto shift (cabine leito - teto alto), e NG, movido a gás natural e biometano, com produção na fábrica de Córdoba, na Argentina. Entre as recentes inovações, a linha apresenta uma nova grade frontal, para-choque mais durável e resistente e bancos renovados com espuma ergonômica, dentre outras.