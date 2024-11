Primeira compra de caminhão elétrico da Scania é no RS

A Fenatran 2024 foi o palco de um marco histórico para a Scania, com a venda do primeiro caminhão elétrico para a empresa gaúcha Reiter Log, de Nova Santa Rita. A diretora de ESG da transportadora, Vanessa Pilz, destacou o início de descarbonização da frota em 2014 e o aumento de investimentos a partir de 2021. "Hoje, somos a maior frota sustentável do Brasil. Mas não acreditamos numa única solução. Além dos caminhões 100% a gás, que buscamos abastecer com biometano, estamos atentos às novidades do mercado para oferecer o melhor arranjo para os clientes que têm o mesmo objetivo na sua operação", assinalou.

De acordo com Alex Nucci, diretor de Vendas de Soluções da Scania Operações Comerciais Brasil, a Reiter Log é a maior cliente de produtos sustentáveis da montadora no Brasil, com uma frota a gás que supera as 200 unidades. "Agora, entra para a nossa história comprando o nosso primeiro elétrico cavalo mecânico", comemorou. Além do elétrico, a transportadora ainda fechou pedido de mais 100 caminhões, sendo 40 do modelo G 460 a gás e outros 60 com combustão a diesel.

O 30 G tem autonomia de aproximadamente 250km, versão cavalo mecânico 4x2 com 300 kw de potência (410cv) e capacidade máxima de tração de 66 toneladas. Está equipado com dois pacotes de baterias (num total de 416kWh). A máquina elétrica EMC1-4 dispõe de potência de regeneração de 330kW e desenvolve torque de 1.150Nm. Importado da Suécia, o modelo oferece zero emissão de CO2 e baixo custo operacional.

Com a introdução do elétrico, o mix sustentável da Scania ficará desta forma: gás comprimido (GNC), gás liquefeito (GNL), biometano e biodiesel B100. "Estamos seguindo mais um passo do compromisso de liderar a transição para um sistema de transporte mais sustentável, firmado globalmente em 2016. O transportador brasileiro terá em suas mãos o mais amplo portfólio sustentável do mercado", afirma Simone Montagna, presidente e CEO da Scania Operações Comerciais Brasil.

Segundo o presidente, o transportador está em busca de soluções que melhor proporcionem resultados para atender a cada vez maior exigência dos embarcadores para cumprir suas metas de descarbonização com frotas de caminhões mais sustentáveis transferindo suas cargas. "É um frete disputado hoje no mercado", revela.

Nucci confirma as primeiras entregas do elétrico para janeiro de 2026. Sinaliza que o modelo atenderá as distâncias urbanas e regionais de até 250km no hub a hub logístico (produtos mais perecíveis) e na última etapa da entrega da carga. Já o gás natural e o biometano devem ser usados nas rotas de 200 a 600km e o diesel, GNL e o biodiesel nos trajetos de longas distâncias acima de 600km.

Marcelo Gallao, diretor de desenvolvimento de negócios da montadora, assinalou que o objetivo é começar as importações e ir amadurecendo com o mercado, clientes, rede e embarcadores, juntando toda a cadeia do transporte e o poder público. "Quando estivermos com os veículos elétricos rodando, vamos passar por um ciclo que é normal na indústria: de demonstrações, aprendizagem, avaliação das demandas, análise do que mais poderemos complementar a linha dos produtos e a de acompanhar o desenvolvimento da infraestrutura no país. É uma jornada que não depende apenas da Scania", ressaltou.

Os demais lançamentos foram os modelos P 280 6x4 XT para a construção civil, a edição comercial Performance G-Line 370, de 370cv, os semipesados de sete litros com novas potências, de 250cv e 280cv, o Super B100 (100% movido a biodiesel) e a nova versão a gás de 650km de autonomia. No segmento de motores industriais, marítimos e para geração de energia a novidade é o modelo DC13 507A, que chegará ao mercado em 2026. Ele pode ser utilizado em aplicações para usinas termoelétricas, indústrias, na lavoura, em supermercados, hospitais, pecuária e indústria petroquímica.