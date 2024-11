Black Friday desafia a logística reversa

Como todo mês de novembro, a Black Friday, marcada para o dia 29 nesse ano, é aguardada com grande expectativa por clientes e empresas do e-commerce no Brasil. Projeções da Confi.Neotrust indicam que, durante os dias que antecedem e sucedem o período, o faturamento do setor será de R$ 9,3 bilhões, um crescimento de 9,1% em relação a 2023. No entanto, um maior volume de vendas traz consigo um desafio: o aumento de devoluções.

Pesquisas da Ebit Nielsen, que monitoram o setor, indicam que os pedidos de devolução ou troca de produtos acontecem em cerca de 30% das compras online. Essa taxa tende a aumentar durante a Black Friday devido ao volume elevado de vendas, o que exige atenção redobrada das marcas para gerenciar a gestão da logística reversa de forma eficiente e assegurar a satisfação dos consumidores.

Segundo Carlos Tanaka, CEO da PostalGow, a Black Friday é um momento crítico para o e-commerce em termos de logística, de modo geral, e uma logística reversa eficiente se torna indispensável para manter a confiança dos consumidores e garantir uma experiência de compra satisfatória, mesmo diante de uma devolução. "Uma equipe coordenada e munida de uma plataforma robusta que auxilie nesse processo permite que as empresas gerenciem as devoluções de forma ágil e padronizada, reduzindo custos e melhorando a experiência do cliente", afirma.

Plataformas de logística reversa oferecem integração com sistemas de ERP, possibilitando que as empresas acompanhem, em tempo real, cada etapa do processo de devolução, desde a emissão do pedido até o processamento nos Centros de Distribuição. A automação desses processos e a padronização do tratamento dos produtos devolvidos contribuem para otimizar as operações, reduzir erros e custos, e melhorar a experiência do consumidor. "A plataforma DevolvaFácil, por exemplo, integra tecnologias e práticas padronizadas que ajudam a enfrentar os desafios de períodos de pico, garantindo tanto a satisfação do cliente quanto a sustentabilidade das operações comerciais", explica Tanaka.

Durante a Black Friday, quando as devoluções atingem níveis críticos, essas plataformas desempenham um papel fundamental para gerir o aumento de demanda. Com esse suporte, as empresas conseguem monitorar cada etapa e ajustar rapidamente suas operações para lidar com o alto volume de produtos retornados. A adoção de um sistema que centraliza e padroniza o tratamento das devoluções permite que os Centros de Distribuição mantenham o controle do inventário e reduzam perdas, algo que se mostra cada vez mais importante no e-commerce.

Com a proximidade da Black Friday, é essencial que as redes de comércio digital invistam em soluções que garantam eficiência na logística reversa. O aumento das devoluções exige processos ágeis e bem estruturados, que assegurem que cada produto retornado seja tratado de forma rápida e precisa. "Isso não só fortalece a imagem da empresa perante seus consumidores, mas também impulsiona uma operação sustentável e financeiramente eficiente, adaptada às demandas do mercado", conclui o CEO da PostalGow.

LEIA MAIS: Tecnologia caxiense está em caminhão híbrido



Além disso, a proximidade de importantes datas para o comércio, como a Black Friday e as festividades de Natal e Ano Novo, tem aquecido as estratégias de armazenagem dos segmentos mais requisitados nessa época do ano. E-commerce, indústrias de alimentos e bebidas, empresas de atacado e varejo físico e online - esse último com projeção de aumento em 9% nas vendas, segundo a consultoria Neotrust Confi -, são alguns exemplos de setores que investem na ampliação da capacidade de estoque para garantir que os consumidores finais sejam atendidos com rapidez e, claro, consigam comprar o produto desejado.

"Contar com uma previsibilidade de estoque garante que a empresa possa atender o aumento de pedidos, diversificar a gama de produtos e melhorar a experiência do cliente. E uma solução prática, rápida de ampliação da capacidade e que não onera nos orçamentos das companhias é a locação de galpão lonado, uma vez que é possível contar com esse tipo de montagem em qualquer terreno ou espaço", comenta o diretor Comercial e de Marketing da Tópico, Sérgio Gallucci.