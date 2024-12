Black Friday muito além dos descontos

Considerada uma das datas mais relevantes para o varejo, a Black Friday, que este ano foi comemorada no dia 29 de novembro, deve movimentar no comércio eletrônico brasileiro R$ 7,93 bilhões, segundo projeções da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o que representa um aumento de 10,18% em relação a 2023.

Além das promoções, que vão de eletroeletrônicos a vestuário, skincare e suplementos, a data é também uma oportunidade para gerar mais receita e fidelizar os clientes.

Para conquistar um consumidor mais exigente e hiperconectado, as marcas precisam oferecer muito além dos descontos. Se antes eles aceitavam prazos de entrega longos e flexíveis, hoje a expectativa é que as entregas sejam rápidas, eficientes e personalizadas. Um estudo da PwC aponta que 88% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por uma entrega no mesmo dia (sameday) ou no dia seguinte (nextday). A oferta de múltiplas opções de entrega também é considerada importante por 73% dos consumidores, de acordo com um levantamento realizado pela Deloitte. Já uma pesquisa da MetaPack mostra que 38% dos consumidores não comprariam mais de um e-commerce após uma experiência negativa.

Neste contexto em que a agilidade e a experiência de compra (antes, durante e depois) são fundamentais para escolha de uma marca, os varejistas apostam na tecnologia como aliada para compreender o comportamento do consumidor e oferecer o que ele espera realmente de maneira segura e transparente. Tão importante quanto a tecnologia - analytics, cloud, edge computing, geocalização e IA - para o sucesso do negócio é a escolha de parceiros logísticos que tenham a infraestrutura necessária para lidar com picos de demanda em datas concorridas como Black Friday e Natal.

Para que a entrega ocorra dentro do prazo e com a qualidade que o cliente deseja, as empresas que atuam no e-commerce devem buscar parceiros logísticos que contem com centros de distribuição bem localizados e sistemas de rastreamento dos pedidos. O registro fotográfico de itens no momento do empacotamento, por exemplo, pode fazer toda a diferença para o negócio à medida que garante mais visibilidade e controle para as empresas, que podem reduzir em até 50% problemas relacionados a fraudes e entregas incorretas.

A utilização de sistemas de gerenciamento de transporte (TMS), rastreamento em tempo real e otimização de rotas também contribui para a eficiência das entregas. A flexibilidade para escalar rapidamente a operação é também um diferencial a ser observado pelos varejistas. As marcas devem optar por parceiros que estejam preparados para ajustar sua capacidade operacional para atender as demandas com agilidade, garantindo que todos os pedidos sejam entregues a tempo.

Em um mercado altamente competitivo, a eficiência nas entregas colabora para aprimorar a experiência do consumidor e a reputação das marcas. Mas lembre-se de que a experiência permanece após a compra e a entrega de um produto. O acompanhamento do pós-venda e a oferta de suporte, caso necessário, são oportunidades valiosas para construir relacionamentos sólidos - que vão além de transações comerciais -, consolidar a confiança e a lealdade do cliente.