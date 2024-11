Volvo soma R$ 3 bilhões em negócios na feira

A Volvo atingiu uma marca histórica na Fenatran 2024. Em cinco dias de feira, a montadora superou a marca de R$ 3 bilhões em negócios, somando caminhões, planos de serviços, seguros, consórcio e locação de veículos. "O evento superou as melhores expectativas, com forte demanda em todos os tipos de operação de transporte", comemorou Alcides Cavalcanti, diretor-executivo da Volvo Caminhões.

Dentre os caminhões expostos na feira, o FH Série Especial 30 Anos chamou a atenção por ser um modelo único e o mais completo já produzido pela marca no Brasil. Foram montadas apenas 60 unidades, todas vendidas, das quais 30 na configuração 6x2 com motor de 500cv, e as demais 6x4 com motorização 540cv. "É um caminhão único. O mais completo já produzido pela Volvo no país", afirmou Cavalcanti. Nestes 30 anos foram vendidas mais de 200 mil unidades do modelo no Brasil.

O modelo é pintado na cor metálica "vermelho Série Especial FH 30 anos", exclusiva desta edição. Além do visual único, as unidades trazem todas as novidades do recém-lançado modelo 2025. Os novos retrovisores com câmeras alcançam uma área muito maior em torno do caminhão do que os espelhos tradicionais. Entre os recursos de inteligência artificial, destacam-se a nova geração do sistema i-see, que, além da topografia da estrada, agora antecipa curvas e rotatórias, trazendo mais previsibilidade para o condutor e economia de combustível. A nova tecnologia de leitura de placas reconhece a sinalização da rodovia e alerta o condutor, aumentando a segurança.

O FM Electric exibido na feira é o mesmo que está rodando, em caráter experimental, nas frotas de diferentes transportadores no país, fazendo operações diversificadas como transporte de cargas industrializadas, alimentos e bobinas de aço. A própria Volvo faz uso do caminhão na logística de seu complexo industrial em Curitiba (PR), para o abastecimento de diversos componentes nas linhas de produção. O objetivo é analisar o impacto de caminhões pesados elétricos sobre o pavimento das estradas. Com zero emissões de CO2, o veículo tem potência de 490kW (660cv) e autonomia de 300 quilômetros, transportando cargas de até 50 toneladas. Há 30 unidades em operação no Brasil, Chile e Uruguai.

Outra atração foi o modelo FH B100 Flex, que pode rodar com biodiesel puro, e atende a pedidos de frotistas que produzem seu próprio biocombustível. Por enquanto, a comercialização está condicionada a uma análise prévia da engenharia da Volvo.

Para rodar com 100% de biodiesel, a Volvo fez um projeto de motor exclusivo, baseado nos atuais propulsores Euro 6.

Disponível apenas para o Volvo FH, a solução é a única do mercado que dá ao transportador a flexibilidade de rodar com diferentes proporções de biodiesel, indo do B14 (diesel S10 com 14% de biodiesel, atualmente disponível nos postos) até o B100 (biodiesel puro). Quando abastecido exclusivamente com o B100, a redução das emissões de CO2 equivalente de origem fóssil varia de 70% a 90%, dependendo do processo produtivo do biodiesel. O uso do B100 é restrito aos veículos fabricados para essa especificação. Ou seja: não é possível usar biodiesel 100% em caminhões que não tenham sido produzidos para isso.

Tanto o modelo elétrico quanto o biodiesel estão em linha com a visão de longo prazo da Volvo. "Queremos entregar soluções de transporte 100% mais seguras, mais produtivas e livres de CO2 de origem fóssil", declarou Wilson Lirmann, presidente do Grupo Volvo América Latina.