TEVX Higer confirma produção de veículos elétricos no Brasil e anuncia nova fábrica

De Caxias do Sul

Ainda neste ano, a diretoria da TEVX Higer anuncia a cidade que sediará a sua fábrica de elétricos no Brasil. O que está definido é que será um município no interior de São Paulo. "Temos duas opções que serão apresentadas agora, em novembro, à diretoria global para a tomada de decisão", afirmou o CEO Carlos Eduardo Souza, durante coletiva de imprensa na Fenatran 2024. Em dezembro, a marca inaugura um centro técnico, na cidade de São Paulo, para atender o mercado de reposição.

O investimento estimado para os dois próximos anos é de US$ 110 milhões. Inicialmente, os veículos serão enviados da China parcialmente montados para finalização local, com expectativa de começar a operação ainda no primeiro semestre do próximo ano. A capacidade inicial será para 400 unidades por ano.

O CEO destaca que a marca já negocia a formação de uma cadeia de fornecimento. "Essa é uma nova etapa na nossa estratégia de consolidação da eletromobilidade no mercado brasileiro. Além da tecnologia de ponta de veículos 100% elétricos, ofereceremos ao mercado nacional uma linha de carga com elevado desempenho, menor custo operacional e zero emissões", frisou.

A operação no mercado brasileiro da HIGER BUS, líder mundial na fabricação de ônibus elétricos, está sob a responsabilidade do TEVX Motors Group. As primeiras 15 unidades da marca no Brasil já circulam em Cascavel (PR). De acordo com o CEO, a empresa já tem fechado a venda de 30 ônibus para Belém, capital do Pará, das quais cinco entregues e as demais programadas para o final do ano. Também venceu licitação de outros 30 veículos para o Rio de Janeiro, com possibilidade de acréscimo de mais 60. Há unidades em testes em Salvador, São José do Rio Preto e Florianópolis.

Na avaliação de Souza, o ano de 2025 será um divisor para o segmento de ônibus elétricos no Brasil. Ele acredita ser possível dobrar as entregas, passando das 200 deste ano para 400, atual volume em circulação no Brasil. Para 2026, a expectativa é de 2 mil unidades, das quais a empresa pretender ser responsável por 30%.

Durante a Fenatran a marca também confirmou seu ingresso no segmento de veículos comerciais no Brasil. Os primeiros modelos serão os caminhões EON E-Truck e EON Edit 3D e o furgão Paradise, este em versões carga e passeio. O cavalo mecânico EON E-Truck 6x4 é projetado para estradas e terrenos difíceis. Com 11 toneladas e peso bruto total de 49 toneladas, é apresentado como ideal para o transporte de cargas pesadas e volumosas. A configuração permite alcançar velocidade máxima de 100km por hora e percorrer distâncias de até 400km com uma única carga.

LEIA TAMBÉM: Gartner prevê 85 milhões de veículos elétricos

O modelo EON Edit 3D 4x4 de 15 toneladas é preparado para receber todo o tipo de implemento. Sua configuração de 700kWh de baterias permite autonomia de 400km e peso bruto total de 31 toneladas, indicado para transporte em áreas urbanas. Os dois vêm com sistema de freios regenerativos, que permite a recomposição de 30% da bateria à medida que os freios são acionados.

Na versão carga, o furgão Paradise tem capacidade de seis toneladas e um conjunto de bateria de 127kWh, o que lhe confere autonomia de 285km e consumo de 0,40kWh/km. Indicado para entregas urbana na última milha, garante, segundo a montadora, redução de 60% nos custos operacionais e de 80% no consumo de combustível em comparação a veículos a combustão, mesmo com seu ar-condicionado ecológico em funcionamento. A versão passeio comporta 19 passageiros e motorista.