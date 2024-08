Coletivos perdem quase metade dos passageiros

O anuário aponta para promessas feitas em ano eleitoral , que podem ser engavetadas com após a votação -em 2024 serão escolhidos prefeitos e vereadores no Brasil-, como o aumento de gratuidades no transporte urbano ou a ampliação de linhas e frotas.

Os valores de salários de motoristas , praticados em todas as capitais brasileiras, aumentaram 11,8%, no comparativo dos meses de dezembro dos anos de 2022 e 2023 -a inflação no mesmo período foi de 4,62%, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Em 2023, o índice de frota total usada ficou praticamente estável diante dos dados do ano anterior, com queda de quase 3% quando se comparara os meses de abril, e alta de 2% na comparação entre os meses de outubro.

A amostra pesquisada pela NTU afirma que a média dos subsídios aplicada atualmente no Brasil é de 30% do custo total dos serviços , "ainda abaixo do patamar aplicado internacionalmente, em média 55%"

De acordo com o levantamento, atualmente 365 cidades têm algum subsídio na política tarifária do transporte coletivo por ônibus. Esse grupo é formado por 135 municípios que adotaram a tarifa zero .

"O período recente foi marcado pelo início do aporte de subsídios aos passageiros do transporte coletivo por ônibus", diz o anuário.

As passagens tiveram aumento médio no país de 6,6% no ano passado, com preços entre R$ 5 e R$ 6,50.

O estudo aponta que a quantidade de viagens realizadas por passageiros pagantes caiu 1,9% no ano passado , na comparação com o ano de 2022.

Os dados fazem parte da edição 2023-2024 do Anuário produzido pela NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) , que será apresentado na manhã desta terça-feira (6) em um evento do setor na cidade de São Paulo.

Em abril de 2013 , cerca de 381,1 milhões de pessoas usaram os coletivos urbanos . No mesmo mês do ano passado foram 204,5 milhões, queda de 46% .

Entre os motivos apontados estão o crescimento do trabalho remoto e das vendas online , sem que haja necessidade de deslocamento, além do aumento na utilização de veículos individuais , como carros e motos, e os efeitos da pandemia que não foram recuperados pelo sistema.

Movimentação portuária cresceu 4,28% no 1º semestre, com maior volume em 13 anos

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) divulgou, na semana passada, balanço da movimentação de cargas nos portos brasileiros entre janeiro e junho deste ano. Com 644,76 milhões de toneladas movimentadas, o setor registrou aumento de 4,28% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo também o maior volume movimentado desde 2010, igualmente em recorte dos seis primeiros meses de cada ano.

Na avaliação dos dados, a Antaq diz que o aumento foi impulsionado principalmente por cargas conteinerizadas e pelo crescimento no transporte de granéis sólidos e líquidos. No período, as cargas conteinerizadas apresentaram recorde para o período, atingindo movimentação de 73,3 milhões de toneladas, 22,72% a mais na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os granéis sólidos, que representam cerca de 60% de tudo que é movimentado pelos portos, tiveram alta de 3,65% frente ao primeiro semestre de 2023. No período, foram registradas 383 milhões de toneladas de cargas movimentadas. Os granéis líquidos e gasosos ficaram com indicadores estabilizados. As cargas gerais apresentaram um recuo de 2,02%.

Os portos localizados na região Sudeste apresentaram os melhores resultados no semestre. Com 322,5 milhões de toneladas movimentadas, o Estado registrou alta de 6,1% no indicador. O destaque foram as movimentações de petróleo e derivados - sem óleo bruto ( 19,62%) e o minério de ferro ( 10%).

Os complexos portuários da região Sul movimentaram 90,8 milhões de toneladas de cargas nos primeiros seis meses do ano. O valor corresponde a um crescimento de 4,6%, com altas predominantes no transporte de açúcar ( 77,60%) e soja ( 18,31%).

O Nordeste, que representa 23,1% de tudo que é movimentado no País, cresceu 4,1% no transporte de cargas, com 149,2 milhões de toneladas. Os itens com maior movimentação no período foram ferro ( 6,16%) e petróleo e derivados ( 2,38%).