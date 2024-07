Importados da Holanda, road plates sustentáveis serão usados em obras de reconstrução de estradas e vias no RS

"Essa é uma entrega muito especial, resultado de uma mobilização que uniu pessoas e atravessou o oceano para ajudar o trabalho de reconstrução do RS. Trata-se de um produto que, além de prático, é inovador e sustentável", destaca o gerente de Relações Institucionais da Braskem no RS, Daniel Fleischer.

Os road plates fazem parte do ecossistema de circularidade da Braskem Wenew , que engloba os pilares de produtos, educação, tecnologia e design circular e consolida sob um único guarda-chuva todas as ações da companhia voltadas para a reciclagem e a economia circular. As unidades foram produzidas pela Upsyde, joint venture criada em 2023 e sediada em Weer, na Holanda, que é gerida pela subsidiária integral Braskem Netherlands B.V.,e pela Terra Circular, empresa focada na conversão de resíduos sólidos em produtos finais circulares.

Ao todo são 3,5 mil metros quadrados do produto que pode ser combinado em diferentes configurações de desenho , chegando a uma extensão de até 3,2 quilômetros. A remessa chegou ao Brasil pelo Porto de Santos (SP) em quatro containers depois de sua saída do Porto de Antuérpia, no norte da Bélgica. A entrega à Defesa Civil do RS ocorreu nesta terça-feira, 02/07.

A mobilização da Braskem para a reconstrução do RS chegou ao velho continente. Uma ação articulada a partir da sede da companhia na Europa, em Rotterdam, na Holanda, viabilizou a doação de 1.200 unidades de road plates ("placas de estrada") à Defesa Civil gaúcha. Feito de plástico reciclado, o produto antiderrapante, que é amplamente utilizado em frentes que incluem, por exemplo, festivais culturais com grande aglomeração de pessoas, será usado em estruturas temporárias de obras de reconstrução de estradas e vias de passagem de pedestres e veículos.

DHL Supply Chain assume logística da Gooxxy para recolocar produtos que seriam descartados

A recolocação de produtos é um modelo de economia circular que tem colaborado na agenda de ESG das empresas que buscam reduzir o desperdício e gerar um significativo impacto socioambiental. O modelo também contribui diretamente com o impacto financeiro para as companhias, convertendo os custos de descarte em uma alternativa de geração de receita, envolvendo o ecossistema de negócios de consumo. Em ambos os casos, a logística mantém um papel fundamental de fazer o produto chegar ao seu novo destino de forma adequada.

Auxiliando a levar esse conceito ainda mais longe no Brasil, a DHL Supply Chain fechou uma parceria de logística com a Gooxxy, empresa especializada em soluções sustentáveis, visando a expansão. A parceria é para a logística de recolocação dos produtos secos (não perecíveis). A Gooxxy tem como atuação o combate ao desperdício no planeta, por meio da sua solução de tecnologia. A solução da Gooxxy é baseada em Inteligência Artificial que analisa e busca o melhor cliente comprador dos itens que precisam ser recolocados no mercado, por meio da integração de informações sobre o estoque disponível. Em 2023, a companhia gerou com a recolocação mais de R$ 1 bilhão de receita no mercado, por meio de mais de 5.300 toneladas de produtos que não foram descartados e esse total equivale a 5,7 milhões de refeições. O processo também evitou o uso de mais de 7,6 milhões de metros cúbicos de água no descarte e a emissão de 3.788 toneladas de CO² na atmosfera.

A DHL Supply Chain é responsável pela coleta na indústria e recepção dos lotes, armazenagem temporária, expedição dos produtos em pedidos menores e o transporte rodoviário no Estado de São Paulo (last mile até o revendedor). Essa operação utiliza um fullfilment center da DHL em Jandira e tem o plano de expansão regional ainda em 2024 na América Latina.

"Este projeto tem um forte caráter sustentável ao dar vida nova a itens que em muitos casos seriam descartados. E a logística, justamente, fecha este ciclo conectando de forma eficiente e ágil as partes. Além disso, a recolocação de produtos no mercado se conecta com a tendência de crescimento do recommerce globalmente e também na América Latina.

A busca por alternativas de canais de vendas secundários para indústrias e varejistas traz um impacto significativo na redução do desperdício e no acesso aos produtos pela população", afirma Giovanna Maurício, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da DHL Supply Chain, que completa: "esta é uma operação de giro rápido (os produtos que ficam armazenados um ou dois dias em nosso hub) e na qual recebemos grandes lotes que são fracionados, de forma que fazemos o last mile dos pedidos".

A DHL vai ser parceira da Gooxxy na sua expansão internacional. "A Gooxxy é a nossa mais nova Rising Star na América Latina, e juntos também vamos realizar o processo de recolocação dos produtos no México, Chile e demais países na região", comenta Leonardo Ottoni, Diretor de Desenvolvimento de Contas Rising Stars na DHL Supply Chain.

"A parceria com a DHL Supply Chain é um passo muito importante para a Gooxxy, porque vai nos garantir mais eficiência e otimização na operação logística, tanto no inbound quanto no outbound (entrada e saída) dos produtos que serão recolocados", afirma Igor Gonzales, Head de Logística da Gooxxy.

Para o fundador e CEO da Gooxxy, Vinícius Alves, a parceria com a DHL Suply Chain consolida a estratégia da companhia em ter mais agilidade na logística dos produtos recolocados, por causa da concentração da operação em um único centro logístico, que garante controles sistêmicos de estocagem e movimentação em tempo real (end-to-end), o que proporciona maior visibilidade e qualidade na operação. "Grandes players do mercado utilizam o mesmo centro de distribuição e o acordo com uma empresa como a DHL nos beneficia em ter um serviço realizado por profissionais amplamente qualificados e com total expertise em logística", afirma.

Para tornar a operação ainda mais sustentável, a DHL Supply Chain está utilizando um veículo elétrico para entregas na Grande São Paulo. Ele é conduzido por uma motorista mulher, parte do projeto "Mulheres na Estrada", que visa promover maior diversidade na área de transportes.