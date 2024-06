A urgência do desassoreamento de hidrovias para a economia estadual

Kayo Soares

CEO da Arvut, consultoria em meio ambiente, saúde e segurança

Após as enchentes históricas que assolaram o Rio Grande do Sul em maio de 2024, há intensos debates sobre medidas preventivas e de reconstrução para mitigar futuros impactos. Um dos principais focos atuais é o assoreamento dos rios, que exacerbou os efeitos das enchentes e requer atenção urgente.

O assoreamento resultante do desastre climático registrado no estado é preocupante não apenas pela sua relação com os eventos catastróficos, mas também pela sua influência crucial na hidrovia que conecta a região metropolitana de Porto Alegre ao Porto do Rio Grande. Esta hidrovia representa um importante ativo econômico para o estado, oferecendo um transporte mais seguro, menos poluente e ambientalmente vantajoso em comparação com o modal rodoviário.

As fortes chuvas depositaram grandes quantidades de solo, lixo e areia nos rios, Guaíba e Lagoa dos Patos, afetando os canais de navegação com assoreamento. Durante as enchentes, os níveis elevados das águas compensaram a redução de profundidade causada pelo assoreamento. No entanto, quando os níveis baixarem, o assoreamento pode diminuir o calado dos canais, dificultando a navegação e impactando severamente as empresas que dependem da hidrovia para transporte de matéria-prima e produtos acabados.

Essas empresas, cujas operações e cadeias de suprimentos são estruturadas em torno do uso da hidrovia, enfrentarão aumento de custos e menor competitividade se forem forçadas a recorrer predominantemente ao transporte rodoviário. Isso não só sobrecarregará as rodovias, mas também prejudicará a economia, a geração de empregos e a retomada econômica do Rio Grande do Sul. Portanto, é crucial integrar a manutenção e desassoreamento das hidrovias como parte essencial dos esforços de reconstrução. Investir na recuperação e na capacidade operacional das hidrovias não deve ser adiado, pois é fundamental para sustentar a economia regional e garantir a competitividade das empresas locais no cenário pós-desastre.

Este enfoque não apenas ajuda a mitigar os impactos das enchentes futuras, mas também fortalece a infraestrutura essencial para a recuperação econômica sustentável do estado, beneficiando diretamente as pessoas e os negócios que dependem dessas vias navegáveis.