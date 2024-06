COO tem papel estratégico na retomada da indústria gaúcha

Guilherme Neves

Sócio da Evermonte Executive Search

Oito em cada dez empresas gaúchas do setor industrial foram diretamente afetadas pelas enchentes de abril e maio, segundo a Evermonte Executive Search. Atualizado em junho, o levantamento mostra que mais da metade das companhias entrevistadas levará até três meses para retomar a atividade fabril aos níveis anteriores ao desastre climático. As principais dificuldades, conforme a pesquisa, são os elevados custos para os reparos e/ou substituição dos equipamentos danificados, bem como a disponibilidade de peças. Estado que concentra 8,9% do total de empresas do setor no Brasil, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Rio Grande do Sul se vê diante de (mais) um enorme desafio. À frente dele, nas companhias, estão executivos fundamentais para o sucesso desta empreitada: os COOs, responsáveis diretos pela retomada da indústria gaúcha.

Força motriz por trás do crescimento de toda e qualquer empresa com processos fabris, a vertical de Operações Industriais é multidimensional e tem funções que variam de acordo com o tipo de negócio. Em geral, é ela quem administra aspectos relacionados à produção, qualidade, manutenção, processos, produto, logística e gestão de recursos materiais. Em seu escopo, estão as funções de gerenciar a rotina das operações, garantir a qualidade e o cumprimento de prazos, desenhar a estratégia de novos investimentos, reduzir o desperdício, identificar gargalos nos processos e implementar métodos que suscitem melhorias no que é realizado dentro da companhia.

Um bom trabalho executado nesta área resulta no aumento natural da produtividade, entregando mais e melhor em menos tempo; na otimização do uso dos recursos materiais, financeiros e humanos e em uma maior satisfação e engajamento por parte dos colaboradores, que passam a fazer parte de um ambiente de trabalho organizado e efetivo. Assim sendo, o objetivo do executivo de Operações Industriais é, essencialmente, fazer com que a companhia atinja seu potencial máximo.

Frequentemente percebido como braço direito do CEO, o Chief Operating Officer (COO) ou Diretor de Operações tem como responsabilidade participar ativamente do desenho e execução do plano estratégico industrial da organização. Interessante notar que, de certa forma, esses cargos se complementam, dentro de uma lógica comparativa - o que, por si só, acaba por evidenciar tamanha importância da posição no organograma organizacional. Enquanto o CEO atua no planejamento de longo prazo e na estratégia da companhia, o COO se dedica ao planejamento das operações diárias e à implementação dessa estratégia. Um atua com foco externo, o outro com foco interno.

Para dar conta do escopo da função, é necessário que o COO seja uma pessoa fundamentalmente dinâmica, proativa, focada em resultados e com espírito de liderança. Agilidade e flexibilidade também são cruciais, já que cabe à Diretoria de Operações a tomada de decisões assertivas em cenários de pressão intensa - decisões que, vale destacar, afetam diretamente a produção e os serviços realizados, além da própria rentabilidade da empresa. A posição ainda demanda a habilidade de construir relacionamentos sólidos e interdisciplinares, uma vez que seu trabalho inclui gerir diferentes setores e suscitar um sentimento de sinergia entre os processos.

Outras habilidades inerentes aos COOs são poder de influência e comunicação assertiva, já que, em geral, o COO é quem possui o maior headcount entre seus pares C-level; conhecimento de todas etapas e práticas do negócio, para que ele consiga ter propriedade e autoridade dentro do espaço; além de um grau de criatividade e curiosidade, para constantemente procurar e implementar melhores práticas e tecnologias industriais. Quanto mais os executivos da vertical de Operações corresponderem a este perfil, maior será o sucesso da retomada da indústria gaúcha após a devastação causada pelas enchentes.