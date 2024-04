Como implementar vendas online no atacado distribuidor

Rafael Martins

CEO do Grupo Máxima

Apesar de ser considerado um mercado mais tradicional, o setor atacadista vem se modernizando e, cada vez mais, aplicando novas tecnologias em seus processos. Embora ainda exista um longo caminho para a completa digitalização do segmento, à medida em que a Transformação Digital ganha espaços no mercado, percebemos uma tendência de modernização no atacado distribuidor no Brasil.

Um dos destaques são as vendas online, que trazem uma das maiores vantagens competitivas para os distribuidores, uma vez que elas agilizam o dia a dia dos compradores, fornecendo uma experiência mais favorável ao próprio ritmo de trabalho atual. Ao mesmo tempo, essa modalidade de vendas reduz custos operacionais e potencializa os negócios.

Isso porque o ciclo de vendas é encurtado, diminuindo a quantidade de processos a serem executados desde a prospecção até a conversão, eliminando visitas e aumentando a produtividade da equipe. Outro ponto fundamental é que o seu cliente tem a autonomia de escolher quando e em qual canal prefere finalizar a compra. E a presença digital cada vez aproxima você do shopper.

Já é sabido que a modalidade de compra online segue crescente em relação à preferência dos consumidores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Em 2023, o faturamento do e-commerce brasileiro foi de R 185,7 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Além disso, Wunderman Thompson divulgou o relatório de tendências B2B de 2023 sobre o futuro do comprador B2B, que indicou que 50% das compras B2B feitas no Brasil são online e a expectativa é que esse número suba para 61% em cinco anos. Ou seja, o e-commerce segue em expansão no Brasil, incluindo no setor B2B.

Para reforçar os benefícios da digitalização do setor atacadista, que são inúmeros e podem impulsionar o crescimento de qualquer organização, seguem seis dicas para aplicar este conceito na prática:

Integre funções em seu e-commerce - para uma melhor experiência, o e-commerce no atacado distribuidor deve integrar funções de distribuição em um sistema digital acessível de múltiplos dispositivos. Com isso, o usuário pode armazenar dados na nuvem e melhorar a visibilidade em tempo real da cadeia de suprimentos.

Integre sistemas - uma ótima prática no mercado é integrar o e-commerce com os sistemas principais, como ERP (Enterprise Resource Planning). Além disso, é interessante fazer a integração de tabelas de preço, cadastros de clientes e produtos, limites de crédito e planos de pagamento, etc. Tudo isso contribui para evitar ineficiências e perda de receita, garantindo que os dados sejam precisos e atualizados.

Escolha uma plataforma de confiança - um dos principais diferenciais de um e-commerce é sua plataforma. Por isso, é preciso eleger uma ferramenta que seja flexível e suporte arquitetura multicanal, permitindo adaptabilidade às necessidades futuras do negócio. Isso torna a experiência do usuário melhor, além de permitir atualizações sempre que necessário.

Listagem de produtos - é importante sempre enriquecer as listagens de produtos com visual merchandising, criação de categorias e vitrines inteligentes, descrições detalhadas dos itens e especificações técnicas para melhorar a experiência do cliente e potencializar a compra.

Aproveite o potencial do e-commerce - o e-commerce rompe barreiras geográficas, por isso é importante usar todo seu potencial, visando novos segmentos de clientes e expansão da área atendida pelo seu negócio.

Estratégia omnichannel - com a Transformação Digital, é essencial criar experiências de usuário personalizadas e com compras simplificadas em todos os canais, o que converge em para aumento da satisfação e da fidelização do cliente.

Portanto, a digitalização do setor não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para as empresas que desejam permanecer competitivas e atender às crescentes demandas do mercado.