Mercado Livre deve ampliar Centro de Distribuição em Sapucaia do Sul

Bárbara Lima, com informações da Agência Brasil

O Mercado Livre (ML), empresa voltada ao comércio eletrônico, deve ampliar o Centro de Distribuição (CD) em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Embora a empresa e o parque logístico Eco Parque Lourenço & Souza não tenham confirmado, a reportagem obteve a informação de que o CD deve ampliar suas operações na cidade. No início da semana, a gigante argentina anunciou R$ 23 bilhões em investimentos planejados para o Brasil este ano. O número foi apresentado pelo CEO da empresa, Fernando Yunes, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a reunião no Palácio do Planalto.

Localizado no Eco Parque Lourenço & Souza, o CD do Mercado Livre, que começou a operar em setembro de 2023, tem, atualmente, 7,5 mil metros quadrados do complexo logístico, com pé direito de 12 metros de altura. O Eco Parque fica perto da BR-116 e tem fácil conexão à RS-118 e às BRs 290 e 386, o que torna o centro estratégico para o ML no Estado. Depois que começou as operações, o tempo de espera das entregas na região caiu para, em média, um dia.

O complexo em Sapucaia do Sul tem, segundo informações disponíveis no site, uma área total de 245 mil metros quadrados e área construída total de 120 mil metros quadrados. O Ecoparque Empresarial Lourenço e Souza foi fundado em 2016 e dispõe de pavilhões modulares de 1 mil metros quadrados cada.

À reportagem, a assessoria do Mercado Livre informou que "o Mercado Livre confirma que irá expandir suas operações logísticas no Brasil, como parte do seu aporte anual de R$ 23 bilhões previsto para o País. Estão contemplados estados como Rio Grande do Sul e Ceará, além do Distrito Federal". Apesar disso, a empresa não detalhou os investimentos e acrescentou que "no momento oportuno, compartilhará mais informações."

Investimentos nacionais

No Brasil, a expectativa é de que o quadro do Mercado Livre chegue a 30 mil funcionários, caso se concretize a expectativa de mais de 6,5 mil este ano. Na ocasião do anúncio, Lula usou as redes sociais para repassar os números apresentados durante a reunião com Yunes.

“Recebi, no Palácio do Planalto, o CEO do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, ao lado de ministros do governo. No encontro, Yunes anunciou a contratação de mais de 6,5 mil pessoas no Brasil, chegando a um quadro total de quase 30 mil funcionários”, postou Lula no X.



“Além de gerar empregos, o Mercado Livre vai investir R$ 23 bilhões em operações no nosso País só em 2024, o maior número da história da empresa, que investiu R$ 1 bilhão em 2018. Com esse aporte, crescem os empregos, cresce a economia e cresce o poder de compra dos brasileiros. Contem com o governo federal”, complementou Lula.