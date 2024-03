Conheça a 'atuação camuflada' da logística

Responsável por representar 13,3% do PIB do Brasil em 2022, segundo dados do Instituto de Logística e Supply Chain (Ilos), a logística é essencial em diversos setores e está em constante desenvolvimento no País. Entretanto, é comum que a dinâmica de sua operação passe despercebida, já que uma boa operação logística deve ser basicamente invisível graças à sua fluidez.

Para evidenciar o segmento que agrega tanto valor ao comércio nacional, André Pimenta, CEO da Motz, transportadora digital da Votorantim Cimentos, e Caio Reina, CEO e fundador da RoutEasy, roteirizador para embarcador de e-commerces e varejo da plataforma nstech, apontam 5 atuações fundamentais da logística que estão camufladas aos olhos do consumidor.

LEIA TAMBÉM: Plano de Transição Energética estadual será licitado nesta semana

1. Motor do comércio: Segundo uma pesquisa realizada pela empresa de fretes, Frete Rápido, em média 70% dos varejistas on-line consideram a logística o fator mais relevante em seu segmento. A pesquisa se baseia nas respostas de diversas lojas virtuais, além de contar com dados sobre transporte de cargas, modais mais utilizados e os desafios enfrentados pelas empresas.

Tudo o que é consumido - tanto online quanto presencialmente - passa por um processo logístico para chegar até o consumidor final. O segmento está presente na organização do estoque, armazenamento e no transporte dos produtos até a loja ou até a residência do comprador. "Tudo precisa da logística para ser produzido e chegar ao seu devido lugar de compra e venda. Nesse meio, nichos como roupas, acessórios, produtos de beleza, móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos movimentam a logística constantemente", afirma Reina, CEO e fundador da RoutEasy e sócio da nstech, plataforma open logistics da qual a empresa faz parte.

2. Do campo para a prateleira: A logística tem um papel crucial, e pouco percebido pelos consumidores, na hora do transporte de materiais. "É necessário um bom planejamento logístico para a locomoção da matéria-prima do campo até o local de desenvolvimento da mercadoria em si. É importante pensar nas melhores rotas, modal de transporte e horário para carregar a matéria- prima da forma mais ágil, segura e eficiente e, assim, não prejudicar a produção do material final", afirma André Pimenta, CEO da transportadora digital Motz.

3. Fluidez nas empresas: Independente do segmento em que uma empresa atue, em algum momento, a logística será necessária para seu funcionamento, seja para receber a matéria-prima e transformá-la em produto ou no processo de receber equipamentos para executar um trabalho. Uma logística empresarial eficiente permite o acompanhamento dos processos internos e externos e proporciona facilidade para analisar falhas e corrigi-las.

Nesse meio, modelos efetivos de gestão de estoque, sistemas tecnológicos com dados para antecipar demandas de clientes e a mensuração de resultados através do modelo de KPIs são alguns dos exemplos de uma boa logística empresarial.

4. Viagem e lazer: Não só presente na locomoção, a logística também influencia na parte de combustível e fornecimento de todos os suprimentos necessários para uma boa viagem. Ter um bom planejamento se torna indispensável, pois garante que todos os recursos estão sendo aplicados corretamente, facilitando a produtividade e a dinâmica dos passeios. Vale ressaltar que o segmento está presente em qualquer tipo de transporte, seja ele aéreo, terrestre ou marítimo.

5. Geração de empregos: Ao entender que a logística se encontra em todo lugar e influencia diretamente no dia a dia da sociedade, o segmento gera cada vez mais oportunidades de emprego em diversos ramos de sua cadeia. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, de janeiro a julho de 2022, mais de 94 mil novas vagas de emprego foram abertas pelo setor de Transporte, Armazenamento e Correios. Essa movimentação de vagas ocorre, pois grande parte das empresas dependem do transporte e da logística para manter seus negócios ativos e, por isso, precisam sempre ter um setor destinado ao tema dentro da organização.