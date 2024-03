Expodireto Cotrijal 2024 projeta superar R$ 7 bilhões em negócios

Começa na segunda-feira (4), em Não-Me-Toque, a Expodireto Cotrijal 2024. O evento, um dos maiores do mundo em tecnologia e inovação para o agronegócio, deve reunir milhares de produtores rurais em busca de oportunidades para renovar o parque de máquinas e modernizar a propriedade. A meta da Expodireto deste ano, claro, é pelo menos alcançar o volume de negócios realizados na edição anterior, que totalizou mais de R$ 7 bilhões.

Nos 131 hectares do complexo onde se realizará a mostra até sexta-feira, representantes de cerca de 70 países e 600 empresas estarão em busca da atenção do público. Destaque para a delegação chinesa, fruto, conforme o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, de uma forte iniciativa para estreitar relacionamentos empreendida por empresários brasileiros àquele país logo depois da Expodireto 2023.

A expectativa é de que mais de 320 mil pessoas visitem a feira, superando também a marca anterior. A entrada para o parque, que funciona das 8h às 18h, é franca. Mas nos estacionamentos, os valores diários para automóveis e motos são de R$ 45,00. Para ter passe-livre nos cinco dias do evento, o custo é de R$ 200,00.

Nos dois pavilhões de almoço, onde são servidos churrasco e saladas, com direito a um refrigerante, a refeição sai por R$ 48,00. Mas fique atento: é preciso adquirir os vouchers pela internet ou na central do parque. Nos quiosques e lancherias, o visitante pode pagar na hora o que for consumir.

Para alavancar os negócios, linhas de crédito especiais para a mostra estarão disponíveis nos agentes financeiros, como Banco do Brasil, BRDE, Banrisul, Bradesco e outros, que terão presença forte no evento. Já no Pavilhão da Agroindústria Familiar, 192 estandes estarão expondo seus produtos para comercialização. No ano passado, o segmento movimentou mais de R$ 2,5 milhões durante a Expodireto.

O evento é ambiente de negócios e de uma ampla agenda de debates sobre questões atuais. Entre eles, NESTE ANO, estarão temas ambientais, descarbonização da atividade agropecuária, crédito e seguro agrícola e Proagro, por exemplo.