Empresa Rodofort Guerra lança linha de semirreboque frigorífico

A Rodofort Guerra apresenta ao mercado o Semirreboque Frigorífico nas configurações Gancheira e Paleteira. "O segmento de transporte refrigerado é uma demanda crescente no mercado, onde entendemos que a participação da marca é importante", explica Rodrigo Bernardi, diretor de Tecnologia e Inovação do Produto, que completa: "Por isso buscamos parceiros experientes para desenvolver um produto competitivo e robusto, características fortes da marca".

A Rodofort Guerra firmou parceria com a Sul Brasil Câmaras Frigoríficas para fabricação das caixas de carga. A empresa, sediada em Concórdia (SC), tem grande expertise na produção de câmaras frigoríficas. A Sul Brasil opera região Oeste do estado de Santa Catarina, onde se concentra cerca de 40% de todo o mercado de Semirreboques Frigorífico do País, por ser polo de produção de suínos, aves, leite e demais alimentos que precisam de transporte frigorificado.

LEIA TAMBÉM: Scania lança caminhão movido a gás com grande autonomia

A parceria reúne o know how das empresas ficando a Rodofort Guerra com o desenvolvimento da base, que envolve os subsistemas de chassi, suspensão e componentes, e a Sul Brasil com a caixa de carga e sistemas de refrigeração.

O Semirreboque Frigorífico Gancheiro e Paleteiro é destinado a operar com cavalos mecânicos com tração 6X2 e 6X4. O equipamento tem duas configurações com capacidade de transporte para 28 e 30 pallets.

Sobre a Rodofort Guerra. A Rodofort Guerra é um grupo de empresas voltado em atender as necessidades do mercado de transporte de cargas. A empresa possui três plantas de operação, com unidades fabris em Caxias do Sul (RS) e Sumaré (SP), que produzem um portfólio completo de implementos rodoviários para os segmentos Basculante, Graneleiro, Tanque, Florestal, Carrega Tudo, Furgão Carga Geral, Sider e Porta Contêiner.

A Rodofort Guerra conta com 30 distribuidores e 33 pontos de atendimento em todo território nacional. A empresa tem atuação no mercado internacional exportando para Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Panamá e Peru posicionando-se entre os principais fabricantes do mercado de implementos rodoviários.

LEIA TAMBÉM: CMPC será a primeira empresa no Brasil a operar caminhão com sistema de tração elétrica