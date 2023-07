Scania lança caminhão movido a gás com grande autonomia

O X-gas é um projeto brasileiro, capaz de rodar até 900 quilômetros com gás natural veicular e/ou biometano. O caminhão é um modelo G 410 da Scania, com chassi 8x2 rígido e motor de 410 cv de potência e 2.000 Nm de torque.

A distância entre-eixos de 6.950 mm permite acomodar nas laterais da longarina 16 cilindros de gás, oito de cada lado. São oito cilindros com volume de 118 litros e outros oito de 95 litros. A capacidade total fica em 406 metros cúbicos de gás.

A composição poderá carregar até 30 pallets, seguindo a legislação, com implementos do tipo "Romeu e Julieta" (caminhão trucado - 6x2 - mais um reboque) - com capacidade de até 56 toneladas - ou na configuração de rodas 8x2 com 29 toneladas de peso bruto total combinado (PBTC).

A Scania entende que o gás será a solução transitória do diesel para a eletromobilidade no segmento de veículos pesados. No Brasil, a fabricante é pioneira na introdução de caminhões movidos a gás natural veicular (GNV) ou liquefeito (GNL) e/ou biometano, tendo vendido 750 unidades desde 2019.

"Desde o lançamento da linha movida a gás, ouvimos pedidos dos clientes para uma opção com maior autonomia. Eles ainda solicitavam uma solução nessas características para poder operar em rotas mais longas e ganhar maior flexibilidade no abastecimento, já que o fornecimento do gás está avançando a cada ano. A cadeia do biometano, combustível 100% sustentável, também está se expandindo, porém em passos mais curtos. A partir do último trimestre do ano, o X-gas já poderá ser vendido, seguindo todas as normativas de homologação. Mas desde agora já estamos recebendo encomendas", conta Marcelo Gallao, diretor da Scania Operações Comerciais Brasil.