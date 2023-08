CMPC será a primeira empresa no Brasil a operar caminhão com sistema de tração elétrica

A CMPC segue o seu processo de modernização e adequação de processos para tornar-se cada vez mais sustentável. Para isso, iniciará uma trajetória inovadora no Brasil ao realizar, de forma pioneira no País, viagens em caminhão com sistema de tração auxiliar elétrico. O Hybrid R, semirreboque da Randon equipado com a tecnologia e-Sys, da Suspensys - ambas empresas da Randoncorp -, foi entregue para a companhia no final de julho, em ato realizado na unidade industrial da CMPC, em Guaíba (RS).

A empresa irá utilizar o semirreboque com sistema de tração auxiliar elétrico como projeto-piloto por meio de parceria com a transportadora Expresso Nepomuceno, com o objetivo de promover a descarbonização e a redução em até 20% do consumo de combustível nas viagens. A atuação será na rota de transporte de madeira realizada pela companhia entre as cidades de São Gabriel e Guaíba, ambas no Rio Grande do Sul.

O Hybrid R é sustentável e inovador, contando com sistema de tração auxiliar elétrico, ideal para poupar a energia utilizada, especialmente em movimentos de descida e frenagem.

LEIA MAIS: Randoncorp tem equipe exclusiva para novas tecnologias



"É com muito orgulho que anunciamos uma importante parceria com a Randon, que nos posiciona como pioneiros no País ao operar o caminhão com eixo elétrico em nosso transporte de madeira no Rio Grande do Sul", afirma Mauricio Harger, diretor-geral da CMPC no Brasil. "Estamos há quase um ano desenvolvendo esse projeto e buscando uma solução que atenda às nossas necessidades e que esteja em alinhamento com o que é exigido pelo mercado. Desta forma, podemos nos posicionar cada vez mais como vanguarda em termos de processos sustentáveis em logística", completa Harger.

"O início das operações da solução Hybrid R com a tecnologia e-Sys no mercado brasileiro é um marco para a história do transporte de cargas no Brasil. Nos últimos anos, nos empenhamos fortemente para o desenvolvimento da tecnologia que é única no mundo. Estamos muito avançados no segmento de eletromobilidade para o transporte pesado e, com a parceria da CMPC, estamos começando a transformar o modal rodoviário brasileiro e colocá-lo no caminho da sustentabilidade", destaca Sérgio L. Carvalho, CEO da Randoncorp.