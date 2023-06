Inovação terá destaque na Transposul deste ano

Tecnologias como automação, robótica e inteligência artificial (IA) estão sendo aplicadas para otimizar processos, melhorar a rastreabilidade e oferecer soluções personalizadas aos clientes, resultando em operações mais ágeis e eficientes. Essas inovações estão revolucionando a forma como os centros de distribuição e logística operam, trazendo benefícios significativos para empresas e consumidores. Na Transposul, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto as últimas novidades do setor e explorar tecnologias avançadas que aperfeiçoam as operações logísticas.

Um símbolo dessa preocupação com a inovação é a presença da Loggy, uma personagem construída com inteligência artificial. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de interagir com Loggy e conhecer de perto as inovações tecnológicas que estão moldando o futuro do setor.

Segundo a organização do evento, a atração virtual estará presente para representar a busca por soluções inteligentes no segmento de transporte e logística.

Além disso, em parceria com a Comissão de Jovens Empresários e Executivos (ComJovem) de Porto Alegre e a Associação Gaúcha de Startups, a TranspoSul apresenta, na edição deste ano, uma série de atrações dentro do espaço dedicado a startups.

As empresas desempenham um papel cada vez mais fundamental no segmento de transporte e logística, trazendo soluções tecnológicas ou novas maneiras de atuação que são aliados no enfrentamento de desafios para o segmento.

"O trabalho das startups no segmento de transporte e logística é um diferencial importante. Participar da Transposul oferece a elas a oportunidade de se conectarem com players-chave do mercado, estabelecer parcerias estratégicas e ganhar visibilidade para suas soluções inovadoras", explica o coordenador da ComJovem Porto Alegre, Tony Bernardini.

Já o Espaço Pit Stop Logístico apresenta soluções inovadoras aos visitantes da feira. Entre as atrações, destacam-se as soluções da marca Tedesco. A empresa levará algumas informações e modelos de porta-paletes, cantilever, carro-satélite e outras inovações, como o drive-in que permite o dobro de estocagem na metade da área e o flow rack, ideal para pequenos volumes.

Além disso, haverá simulações em tempo real com paleteiras e empilhadeiras da Retrak, proporcionando uma experiência prática ao público. A empresa disponibiliza, para locação ou venda, uma completa linha de empilhadeiras elétricas e a combustão e transpaleteiras elétricas. Uma das grandes novidades será a apresentação de uma paleteira robotizada, demonstrando como a automação pode impulsionar a eficiência e a produtividade nas operações logísticas.