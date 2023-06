Transposul espera superar R$ 1 bilhão em negócios

Com a presença confirmada de mais de 100 expositores, a 23ª Transposul, um dos maiores eventos do setor de transporte e logística do Brasil, começa nesta terça-feira, 20 de junho, e acontece até sexta-feira no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. O horário de visitação é das 14h às 21h, e as inscrições são gratuitas.

Em sua mais recente edição, em 2022, a Transposul contou com 18 mil participantes e chegou à cifra de mais de R$ 1 bilhão em vendas. Para este ano, a organização espera receber aproximadamente 20 mil visitantes nos quatro dias de evento.

"Estamos otimistas com a feira. Nossa meta é superar os negócios de 2022", afirma o presidente da Transposul, Roberto Machado da Silva, que também é diretor de gestão do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs). "Muito embora o mercado não esteja aquecido, diversos lançamentos serão apresentados na feira, e teremos linhas de crédito atrativas", afirma Silva.

Segundo o presidente da Transposul, um dos motivos para que as transportadoras façam investimentos é a entrada em vigor, desde janeiro, do Proconve P8, equivalente brasileiro do Euro 6, conjunto de normas regulamentadoras sobre emissão de poluentes para motores diesel. Para atender aos padrões dessa fase, os motores automotivos passaram por modificações, e os veículos foram equipados com sistemas de pós-tratamento dos gases de escapamento.

"A partir deste ano, todo o mercado de caminhões será com tecnologia Euro 6, que traz conceitos de sustentabilidade e melhoria do meio ambiente. E os transportadores terão que fazer investimentos para estar alinhados com essas mudanças", explica Silva.

Promovida pelo Setcergs, a Transposul amplia as oportunidades de contato com seu mercado consumidor, além de expandir a sua marca, tanto em negócios quanto em visibilidade. Neste ano, a temática do encontro é centrada na experiência de conectividade e integração, aproximando o que há de mais tecnológico no mercado a transportadores, operadores logísticos, embarcadores e tomadores de decisão.

Já asseguraram participação as principais marcas de montadoras de caminhões do Brasil, fabricantes e revendedores de pneus; empresas de tecnologia embarcada, softwares, seguradoras, gerenciadoras de frota, entre outros. Um grande diferencial da feira são os espaços Hub do Embarcador, Pit Stop Logístico e Transposul Connect, que promovem experiências diferenciadas, assim como as visitas orientadas, test drive de caminhões e Feirão de Seminovos.

Paralelamente à feira e todas as atividades, acontece o Congresso Técnico, em que são apresentadas as novidades e atualizações a respeito de assuntos do segmento de transporte rodoviário de cargas. O Congresso Técnico conta com palestrantes renomados abordando os principais temas da atualidade em um formato dinâmico. Na 23ª edição do evento, o principal mote do Congresso será os pilares Sustentabilidade, Tecnologia, Protagonismo Feminino, além de Gestão e Negócios.