Indústrias trazem novidades para o público da Transposul

Transposul é um espaço em que as principais fabricantes de caminhões e implementos apresentam lançamentos e novidades para o público. A feira contará com mais de 100 expositores que terão a oportunidade de aproximar suas marcas com profissionais e empresas do setor de transportes e logística. "Vamos contar com muitas novidades em tecnologia embarcada, como computadores de bordo, rastreadores, bloqueadores, câmeras, equipamentos para monitoramento remotos. "No caso das montadoras, os grandes destaques ficam com as novas tecnologias para os motores com sistemas Euro 6 (Proconve P8), menos poluentes e mais econômicos", destaca o vice-presidente de Transportes do, Diego Tomasi. A seguir, algumas das novidades apresentadas pelas principais marcas.



Volskwagen



Volkswagen/DIVULGAÇÃO/JC

A marca alemã traz para a Transposul os modelos VW Meteor 29.530, VW Constellation 26.320 e 25.480, além do e-Delivery, primeiro caminhão elétrico 100% desenvolvido e produzido no Brasil. "A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) mantém a liderança de vendas nos estados do Sul, com representantes das famílias Delivery, Constellation e Meteor entre os 10 mais vendidos", explica Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da VWCO e um dos palestrantes da feira. Além dos veículos expostos, os clientes que visitarem o estande da marca poderão fazer um test drive no cavalo mecânico VW Meteor 29.530. Com motor MAN D26 de 13 litros, desenvolvido e produzido no Brasil, seu trem de força é o destaque, proporciona alto desempenho, com excelente economia de combustível, baixo custo de manutenção e durabilidade para as aplicações mais severas.



Volvo

Em conjunto com a Dipesul, concessionária da marca no estado, a Volvo exibe em seu estande um caminhão FH 460 e dois VM 360, além de um FH 540 do programa de seminovos da marca. Também estará presente todo o portfólio de peças e serviços de manutenção Volvo. Durante este mês de junho, a Volvo está oferecendo condições especiais na linha VM Euro 6. Além do enquadramento no Programa de Renovação da Frota anunciado recentemente pelo governo federal, a Volvo oferece financiamento do modelo em até 100% e pagamento da primeira parcela só em outubro. A oferta pode ser consultada junto à equipe Dipesul, no estande da marca. Para os demais modelos, o Banco Volvo oferecerá condições exclusivas para os participantes do evento, com taxa de 1,29% ao mês, prazos de até 60 meses com até três meses de carência nos financiamentos.

Mercedes-Benz



Mercedez-Benz/DIVULGAÇÃO/JC

Para este ano, a Mercedes-Benz disponibiliza dois caminhões extrapesados para test-drive durante a feira: um Actros 2653 6x4 com motor OM 471 de 530 cavalos, o mais potente da marca no País, e o Actros 2045 4x2 com motor OM 460 de 449 cavalos. Os participantes terão apoio de instrutores da fábrica. Isso permite que os motoristas possam experimentar o excelente desempenho dos veículos e os avançados recursos de tecnologia, conforto e segurança. "A Transposul é um dos principais eventos de transporte e logística do Brasil e o maior da Região Sul. Como marca atuante nesses segmentos, a Mercedes-Benz faz questão de participar, divulgando os diferenciais de seu diversificado portfólio de caminhões, produtos e serviços e promovendo relacionamento e negócios com clientes e demais visitantes do estande", afirma Jefferson Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.



Randon

Na 23ª Transposul, a Randon apresenta uma nova solução da Linha New R, que garante ainda mais competitividade ao transportador. O Sider Modular New R agrega mais tecnologia para a linha Sider, já conhecida pela versatilidade no processo de carga e descarga, feito pelas laterais do produto. A estrutura se diferencia pela montagem em conexões rebitadas, o que diminui o uso de solda em cerca de 70%. Mais resistente e sustentável, o Sider Modular New R é uma tonelada mais leve que a versão anterior, o que possibilita maior ganho de carga líquida, gerando mais rentabilidade ao transportador. A Randon também exibe na feira o Carrega-Tudo, destaque pela robustez e indicado para o transporte de cargas indivisíveis, como veículos e máquinas industriais. O veículo também possui variedade dimensional que permite a formatação conforme a necessidade de operação do cliente. O Sider Modular e o Carrega-Tudo, assim como os demais itens de portfólio, possuem interface com o Randon Smart, solução em inteligência embarcada desenvolvida para gestão de frotas. Com obtenção de relatórios detalhados na plataforma, é possível otimizar o planejamento da viagem, aproveitando a melhor performance do produto.



Iveco