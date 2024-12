Estudo revela que 70% das empresas emitem nota fiscal com divergências

A emissão de notas fiscais faz parte da rotina diária de qualquer negócio, mas, se a operação for realizada de forma incorreta, pode causar à empresa prejuízos, danos de imagem e até mesmo multas e outras punições. "Mesmo com todos esses riscos, o preenchimento de notas fiscais com erros é mais comum do que se imagina", destaca Carlos Dias, diretor de Portfólio de Produtos & Integrações da IOB. De acordo com estudo realizado no primeiro semestre de 2024 pela IOB, que une inteligência em legislação e tecnologia avançada para resolver os desafios de contadores e de empresas de todos os portes, 70% das empresas pesquisadas emitiram notas fiscais com algum erro ou informação tributária divergente, muitas vezes resultando no recolhimento de impostos a maior ou a menor. LEIA TAMBÉM: Sociedade ainda desconhece reforma tributária

"O fato de a empresa conseguir transmitir a nota não garante que ela esteja correta", comenta o Diretor da IOB, e continua: "Se as variáveis estiverem divergentes, quem emitiu a nota pode sofrer penalidades futuramente".

Alguns dos erros mais comuns identificados

1. Composição de base de cálculo de forma equivocada A base de cálculo do imposto, por vezes, tem muitas incidências - ou seja, um imposto sobre o outro, o que pode incorrer em impostos pagos a maior. Em alguns casos, na hora de emitir a nota fiscal, algumas empresas acabam por tributar o ICMS junto com a base de cálculo do PIS/Cofins, gerando uma bitributação, numa base de cálculo montada de forma equivocada. 2. Utilização de alíquotas erradas A escolha das alíquotas corretas é um dos principais pontos de atenção durante a emissão de notas fiscais. Isto ocorre porque há uma grande variedade de alíquotas de acordo com a unidade da federação, os produtos, o tipo da operação, a natureza da nota etc. São muitas alíquotas definidas por lei e por várias esferas (federal, estadual e municipal), portanto, exigem um cuidado redobrado no preenchimento. 3. Erros de cálculo ICMS-ST ICMS-ST é um dos impostos mais difíceis de se calcular dentro da legislação brasileira. Para calcular o ICMS-ST, existem muitas variáveis que precisam ser entendidas no cálculo, como a própria base de cálculo, que possui várias modalidades, o MVA, que é a margem de valor agregado, definida por estado e que varia de acordo com a mercadoria, Alíquota interna, dentre outras. 4. Enquadramento de CEST O Código Especificador da Substituição Tributária "é uma segunda classificação de produtos, semelhante a dinâmica do NCM, mas visa identificar mercadorias e bens sujeitos ao regime de substituição tributária," diz Carlos Dias. Cada produto tem uma classificação fiscal e, quando há incidência de ICMS-ST, é preciso informar o CEST. Apesar de ser uma legislação obrigatória, a SEFAZ aceita a transmissão da nota sem o CEST, ocasionando problemas futuros neste tipo de operação. 5. Informações incorretas no NCM, CFOP e CST Além de todas as variáveis acima, a nota fiscal ainda conta com elementos estruturantes que definem todo comportamento fiscal da operação, entre eles, o NCM, o CFOP e CST que também possui sua variação para as empresas do Simples Nacional, que é o CSOSN. Assim, se houver elementos divergentes, a nota será emitida de maneira errada.

