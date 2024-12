Conceitos de Contabilidade e Direito ainda são divergentes

Especial para o JC

Contabilidade e Direito são duas áreas de atuação que têm objetivos distintos e, consequentemente, adotam critérios diversos para o reconhecimento de receitas e despesas. Mesmo que tenham sido adaptadas as normas contábeis brasileiras à adoção das IFRS (International Financial Reporting Standards), sigla para Normas Internacionais de Relatório Financeiro, muitas controvérsias jurídico-contábeis ainda persistem. O processo de adaptação teve início com a promulgação da Lei 11.638/2007, culminando com a extinção do Regime Tributário de Transição (RTT) pela Lei nº 12.973/2014.

Exemplo de controvérsias, estão, por exemplo, as diferenças entre o lucro contábil e o real, resultantes dos ajustes exigidos pela legislação tributária. De acordo com especialistas, muitos temas não foram tratados de forma explícita na legislação, gerando controvérsias quanto ao seu tratamento tributário, como ocorre nas transações de capital. Outras contendas surgem a partir da evolução constante da Contabilidade e do Direito.

Além disso, podem impactar nos conceitos eventos econômicos, a adoção das normas do Pilar 2 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que visa a garantir que multinacionais estejam sujeitas a uma tributação mínima efetiva sobre seus lucros globais. O uso crescente de criptoativos e os debates sobre a implementação de práticas ESG nas empresas também contribuem para discussões.

LEIA TAMBÉM: IA vai tomar conta dos escritórios contábeis



"Esses fatores combinados mantêm vivas as discussões na seara jurídico-contábil, envolvendo temas como combinações de negócios, subvenções para investimento, preços de transferência e fundos de investimento, entre outros", alerta o especialista em Contabilidade e Direito da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), de São Paulo, Alexandre Evaristo.

O especialista ainda ressalta que, embora seja difícil pontuar as controvérsias resolvidas, é inegável que a adoção do novo padrão contábil aprimorou a relação entre o Direito e a Contabilidade no Brasil. No passado, os registros contábeis eram fortemente influenciados pela legislação tributária, realidade que mudou com a adoção de uma sistemática em que os registros contábeis seguem as normas contábeis vigentes, e os ajustes necessários para o cálculo do lucro tributário são realizados em livros auxiliares.

"Vale lembrar que, hoje, as discussões sobre combinações de negócios como ágio, operações entre partes dependentes e laudos de avaliação, são mais maduras e muitas controvérsias antigas agora estão mais bem reguladas. No entanto, as discussões continuam dinâmicas, com algumas ainda em aberto, por exemplo as relativas a subvenções, e novas questões surgindo com a evolução da sociedade, como no caso das criptomoedas.

LEIA MAIS: Reforma tributária pode isolar a arte brasileira do cenário mundial



A complexidade do sistema tributário também pode ajudar na gestão contábil e gerar controvérsias. Ainda mais quando o sistema do país é complexo na criação e edição de padrões. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) mostra que o Brasil ganha 860 normas diariamente, sendo 7,8 milhões delas editadas, 517.388 em tributos.

A carga tributária é um dos maiores entraves ao crescimento econômico do país. O estudo do IBPT ainda destaca que 6,61% de todas as normas editadas nos últimos 36 anos de Constituição estão relacionadas a tributos. Isso significa que foram publicadas, em média, 39 regulações em tributos por dia ou 1,6 por hora.