IA vai tomar conta dos escritórios contábeis

A Inteligência Artificial (IA) mudará de forma radical a maneira como os escritórios de Contabilidade organizam suas rotinas. De automatização de tarefas rotineiras até a análise avançada de dados e a melhoria da conformidade tributária poderão, uma vez adotadas, dar mais celeridade aos processos internos. Ao adotar IA, os profissionais não apenas ganharão eficiência, como poderão oferecer serviços de maior valor agregado, como análises e consultorias estratégicas.

A implementação bem-sucedida da IA exige uma combinação de habilidades técnicas, entendimento das necessidades do cliente e um compromisso com a segurança e a ética no uso dos dados. No entanto, ainda há resistência de muitos profissionais da área em adotar as ferramentas, o que não deve acontecer com aqueles que estão entrando no mercado. Os cursos superiores já estão se apropriaram do tema, inserindo a Inteligência Artificial nos currículos.

Os estudantes, conforme relato da professora Ângela Haberkamp, do curso de Contabilidade da Univates, ainda utilizam a IA de forma intuitiva, da mesma forma em que, há cerca de 15 anos, utilizavam o Google. Integrante da Comissão de Estudos de Acompanhamento da Área do Ensino Superior do CRCRS, Ângela observa que, para as pesquisas mais simples, os estudantes conseguem ter o domínio.

"Quando a questão é mais complexa, exige um pouco mais técnica, ainda há muito erro no uso de IA na área da Contabilidade", explica, ao lembrar da existência de vasta legislação, o que determina uma pesquisa mais aprofundada. Quem utiliza uma das ferramentas mais conhecidas, o ChatGPT, seja estudante, seja profissional, observa Ângela, muitas vezes esquece de perguntar ao robô para considerar Contabilidade no contexto brasileiro. "Quando passamos para o estudante alguma tarefa sobre um estudo de caso, por exemplo, ele busca no ChatGPT. Mas essa ferramenta é um banco de dados mundial, ela vai responder com base em tudo que está disponível."

A capacidade de usar a IA da melhor forma ainda deverá passar por um aprendizado, conforme avalia a professora, tanto para estudantes quanto para profissionais. Embora os jovens tenham mais facilidade para novas tecnologias, os profissionais mais tradicionais não poderão prescindir do uso da IA, sob pena de serem ultrapassados. "Acredito que a tecnologia será muito usada, mas, quando falamos em legislação fiscal, por exemplo, conteúdo com que os escritórios trabalham muito, é preciso uma fonte muito confiável."

Por enquanto, a IA é aplicada nos escritórios com softwares específicos para fazer análise de dados. Exemplo são as ferramentas utilizadas em auditorias, como forma de avaliar a correção de todos os lançamentos contábeis. "É utilizada na parametrização, para fazer a importação de extratos bancários e reconhecer a forma correta de fazer os lançamentos. São outros usos que não o ChatGPT", ressalta Ângela.

A novidade está sendo desenvolvida na Univates na disciplina de Sistemas de Informação. No entanto, é um tema que perpassa todas as demais disciplinas. É uma ferramenta, diz a professora, que pode ser utilizada em praticamente todas as disciplinas. O futuro, na opinião da docente, ainda não é possível projetar, uma vez que o potencial da ferramenta não é totalmente conhecido pelos escritórios.

"É só na Contabilidade, em todas as áreas, há os que dizem que a IA vai substituir o trabalho e tem aqueles que consideram uma ferramenta de apoio. O certo é que ela estará presente no dia a dia, disso não tem dúvida."