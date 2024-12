Sociedade ainda desconhece reforma tributária

A reforma tributária, uma discussão que se estende já há alguns anos no País, ainda é um tema de grande desconhecimento para grande parte da população. Embora tenha o potencial de promover mudanças significativas no sistema fiscal, a complexidade de seus detalhes e as frequentes alterações nas propostas geram confusão e dificultam o entendimento. Grande parte da população não sabe como a reforma pode impactar diretamente suas vidas, desde o aumento ou redução de impostos até possíveis mudanças no consumo de produtos e serviços.

A falta de uma comunicação clara e acessível por parte dos órgãos responsáveis também contribui para esse desconhecimento. Ao invés de um debate técnico e esclarecedor, a reforma acaba sendo percebida como uma questão distante, tratada apenas por especialistas e políticos. Isso gera uma desinformação generalizada, dificultando que os cidadãos compreendam se a reforma será benéfica ou prejudicial para eles, além de limitar a participação ativa na discussão e na fiscalização das mudanças propostas. A transparência e a educação fiscal são essenciais para superar esse obstáculo.

Entidades ligadas às áreas de tributos, contabilidade e economia, entre outras, estão promovendo eventos para não só esclarecer, mas também estimular que a sociedade busque informações sobre a reforma tributária. A expectativa é de que ela transforme radicalmente as rotinas das empresas e até mesmo a forma de fazer negócios.

Por parte do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), foram visitadas 19 cidades no interior, durante a Jornada Reforma Tributária, finalizada em Porto Alegre. Conselheiros apresentaram e discutiram o contexto, os impactos e as atualizações mais recentes sobre a reforma tributária. A Jornada foi um movimento de conscientização e preparo dos profissionais contábeis para enfrentar os desafios impostos por essa nova realidade. Foram reunidas mais de 2 mil pessoas para atualização e discussão sobre o tema.

Outros encontros já estão previstos para 2025, dessa vez discutindo a regulamentação. "Nossa meta é garantir que esses profissionais estejam bem-informados, capacitados e prontos para contribuir com diálogos construtivos junto aos poderes, à sociedade e na assertividade dos negócios durante a implementação da reforma", explica a vice-presidente da entidade, Patrícia Arruda.

