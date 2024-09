MEIs apresentam mercado em potencial para serviços contábeis

Os Microempreendedores Individuais (MEI) representam um papel fundamental na economia brasileira, com cerca de 16 milhões de empresas ativas atualmente, segundo dados do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP). Conforme o último Boletim do Mapa das Empresas, publicado a cada quatro meses pelo MEMP, elas configuram mais da metade do total de negócios no Brasil e crescem continuamente, chegando a quase 75% das empresas abertas no primeiro quadrimestre deste ano.

Criado para facilitar a formalização de atividades autônomas e impulsionar milhares de empreendedores que atuavam na informalidade, o MEI é o único formato de registro de empresas que não tem a obrigatoriedade de apresentar um contador. No entanto, ainda que exista essa desobrigação legal, o acompanhamento de uma assessoria contábil pode trazer diversos benefícios para esses negócios. Desde o auxílio na emissão de documentos até noções aprofundadas sobre planejamento financeiro e gestão, a atuação do profissional de contabilidade com os MEIs é uma oportunidade pouco explorada e que aponta diferentes caminhos para seguir.

Para além da simples assistência nas aberturas e baixas de registros, a aproximação entre eles muitas vezes pode transformar a visão do empreendimento. "Atualmente temos uma questão no mercado que consiste no MEI entender que, mesmo inserido em um contexto tributário simplificado, ele é uma empresa de fato. Muitos dos microempreendedores que atendemos hoje ainda não sabem o potencial que o seu produto ou serviço que presta pode chegar", explica Karina Missel, coordenadora da Comissão de Estudos do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) Jovem.

Essa lacuna de atuação apontada pela profissional também pode ser observada pela pesquisa realizada pela plataforma MaisMei, que analisou a relação entre os MEIs e a utilização de variados serviços contábeis. Segundo o levantamento deste ano, apenas 17% dos negócios analisados recorrem a atividades ligadas ao universo da contabilidade. Desse montante, dois em cada três buscam os profissionais apenas em caso de necessidade iminente.

Ainda conforme a pesquisa, os serviços mais procurados se concentram em assistências pontuais, como declaração de impostos, que somam 53,2% das empresas analisadas, seguida pela emissão de notas fiscais, com 22,6%. Dentro do contexto de gestão, atividades como dicas de negócios (8,6%) e planejamento financeiro (5,7%) também aparecem no estudo, ainda que revelem a baixa adesão dos microempreendedores nesses segmentos.

Uma das razões para essa baixa procura faz parte do objetivo principal da legislação: fomentar a praticidade e facilitar o acesso para um número cada vez mais amplo de pessoas. Entretanto, a distância entre o contador e o MEI tem outros fatores que ajudam a explicar o cenário, como o desconhecimento dos benefícios e a falta de comunicação entre os dois lados. "A relação entre o microempreendedor e a assessoria contábil pode ir além do pensamento limitado aos impostos a pagar, mas precisa ser coesa para funcionar. Se o MEI tem o objetivo de utilizar esse olhar de gestão que o contador pode trazer, o profissional da contabilidade precisa estar disposto a entender os potenciais desses negócios para auxiliar nesse crescimento. Esse é um dos pontos que ainda podem ser explorados no mercado", analisa Karina.