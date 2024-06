Sebrae RS vai ajudar micro e pequenos empresas com consultoria e auxílio na reposição de materiais e insumos

As micro e pequenas empresas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul terão apoio do Sebrae RS. “O trabalho auxiliará as empresas no mapeamento de suas necessidades para recuperação do espaço físico, de materiais e de insumos por meio da consultoria Sebraetec Supera”, informa o Sebrae.

As empresas beneficiadas receberão avaliação e consultoria do time do Sebrae RS e, após, reembolso de até R$ 15 mil sobre os custos com reparos, manutenção ou reposição de equipamentos e mobiliário afetados pelos alagamentos. Assim, o reembolso será por porte. Microempreendedor individual (MEI) poderá receber até R$ 3 mil, microempresa até R$ 10 mil e empresa de pequeno porte até R$ 15 mil.

Em caso de não haver possibilidade de reparo, os itens adquiridos deverão ser iguais ou similares àqueles substituídos. Não são elegíveis para reembolso itens cobertos por seguros ou obtidos por doação. O prazo médio para o reembolso é de 45 dias. De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS, Luiz Carlos Bohn, a iniciativa integra uma ampla gama de medidas adotadas, para dar suporte aos pequenos negócios gaúchos e conta com empresas parceiras.

“Tem um grupo de empresários que não sabe os prejuízos e sequer conseguiu voltar para a empresa. Há também aqueles que já possuem uma avaliação prévia. E tem ainda um terceiro grupo que está completamente desmotivado e não sabe ao certo o que pode acontecer. Para ajudar esses empreendedores de forma mais direta, estamos redirecionando esforços em razão da calamidade, e essa consultoria que vamos oferecer é mais uma medida para dar suporte nesse momento. Assim, o Sebrae RS vai ajudar o empresário a identificar exatamente o que ele precisa para retomar a saúde do negócio o mais breve possível”, explica Bohn. O contato inicial pode ser feito pelo site: https://sebrae.rs/supera

Outra iniciativa de apoio que o Sebrae RS está promovendo é a Assessoria de Negócios, produto baseado na metodologia dos Small Business Development Centers (SBDC), programa da Small Business Administration (SBA), dos Estados Unidos. Esse programa estrutura centros de desenvolvimento de pequenas empresas por todo o país, oferecendo treinamento, assessoria individual e soluções para o desenvolvimento sustentável e de longo prazo dos negócios. De forma semelhante ao Sebrae, esses centros utilizam métricas econômicas estratégicas para orientar suas ações.

Com apoio do Sebrae, o principal objetivo da Assessoria de Negócios é garantir que as pequenas empresas afetadas pelas enchentes possam se reconstruir e sobreviver, mantendo sua operação, preservando empregos e aumentando o faturamento. Cada analista de relacionamento com clientes do Sebrae RS será responsável por um grupo de clientes, com uma carteira de no mínimo 50 empresas.



As empresas atendidas serão organizadas conforme a região e a situação atual (sobrevivência, reconstrução ou emergência). O atendimento, desse modo, precisará elaborar um plano de ação individual para cada empresa com o objetivo de garantir a operacionalidade e a sobrevivência do negócio. Os produtos e serviços serão adaptados para alcançar os objetivos esperados.