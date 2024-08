Reforma Tributária vai alterar arrecadação dos municípios

A reforma tributária e seus impactos têm sido tema recorrente nas discussões econômicas e políticas pelo País. Muito se fala na simplificação do sistema, a partir da unificação dos impostos e da forma como serão cobrados. No entanto, a Reforma trará um importante impacto nos estados e municípios. Nesse processo, profissionais da Contabilidade passam a ter um importante papel no apoio ao gestor.

Pela proposta já aprovada, cinco tributos sobre o consumo serão substituídos por um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual. Os impostos federais IPI, PIS e Cofins serão substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Já o ICMS (estadual) e ISS (municipal) serão substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Um terceiro imposto - Imposto Seletivo - incidirá apenas sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde da população ou ao meio ambiente. O novo imposto IBS será cobrado no destino, não na origem, sendo que a distribuição da cota-parte municipal será feita por novos critérios. A projeção é de que, com foco na densidade populacional, o novo imposto deva favorecer regiões menos desenvolvidas.

É recorrente a queixa de prefeitos, sejam eles de capitais, grandes ou pequenas cidades, da divisão da receita tributária do país, uma vez que recebem sempre a fatia menor, sendo que os serviços devem ser prestados lá, em cada cidade. O que ficará para cada localidade, União e estados tem sido, desde a aprovação da Reforma Tributária, a grande incógnita. Se aumentará ou não a fatia do bolo, é imprevisível. O certo é que, a partir da regulamentação, sejam afetados os processos tanto de arrecadação, como de distribuição dos impostos. O maior temor é de que haja perda na arrecadação, repercutindo na prestação final de serviços e custeio de despesas obrigatórias.

Entre as propostas discutidas pelo Congresso Nacional está o fim da forma de repartição do ICMS. Os municípios ficam com 25% da arrecadação de cada Estado. Do total, parte é dividida de acordo com a legislação de cada estado, podendo um município receber mais do que outro em função, por exemplo, de sua participação com indústrias.

Em artigo publicado pelo portal da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o jornalista Ribamar Oliveira fala das distorções da sistemática atual, que beneficia diferentemente unidades diversas. Exemplo é o município de Triunfo. Com 21 mil habitantes, abriga o Polo Petroquímico e, por isso, tem uma receita anual de ICMS de R$ 1,8 mil por morador. Já a cidade de Alvorada tem 188 mil habitantes e recebe R$ 40 por morador, conforme dados da CNM.

Tais distorções deverão ser revistas na regulamentação, porém, inevitavelmente haverá perdas de receita para alguns. Ao defender a paridade entre os entes municipais, a CNM tem defendido que a nova norma determine que a cota-parte que os municípios continuam recebendo - que corresponderá a 25% do IBS estadual, 60% seja repartida de acordo com a população, 5% repartida em partes iguais entre todos e 35% conforme lei estadual. A entidade também entende que os municípios tenham competência para definir suas próprias alíquotas no IBS, "garantindo autonomia para que pratiquem com liberdade a alíquota que melhor se adequar as respectivas realidades".

Nesse processo, a classe contábil terá um trabalho ainda mais minucioso junto aos gestores, provendo as administrações de informações para implementação de ações eficazes. O assunto vem sendo tema de encontros promovidos por entidade para capacitações e para salientar a importância da função no processo. Uma vez que será alterada a forma como os tributos serão divididos, o profissional será fundamental para que prefeituras, no mínimo, mantenham suas arrecadações, garantindo recursos suficientes para a prestação de serviços.