Projeto da reforma tributária possui termos que trazem dúvidas, afirma senador Izalci Lucas

A Câmara dos Deputados deu início a uma semana de esforço concentrado. Na retomada dos serviços legislativos, após quase um mês de recesso, os parlamentares voltam a analisar temas como regulamentação da reforma tributária, que será uma das prioridades de votação. Na pauta, tributos, eventos climáticos extremos e polêmicas devem dominar as discussões na retomada dos trabalhos de senadores e deputados.

Prazo estendido

A retomada dos trabalhos no Parlamento normalmente acontece na primeira semana de agosto, depois do recesso de julho, mas, diante das negociações políticas para composição de chapas para as eleições municipais, esse prazo acabou sendo estendido.

Mais atenção às prefeituras

Como acontece em períodos eleitorais, o segundo semestre deverá ser marcado pelas eleições, com os deputados dando mais atenção à disputa para prefeituras do que mesmo aos trabalhos legislativos em Brasília.

Empresários apreensivos

"Na minha opinião, a reforma tributária veio mais para confundir do que para ajudar; é tão complexa que as pessoas, as próprias entidades, estão muito agoniadas por não saberem o que vai acontecer", afirmou o empresário Paulo Octávio, presidente do Lide (Grupo de Líderes Empresariais de Brasília).

Aumento da carga tributária

O líder empresarial disse ao Repórter Brasília que "todos os segmentos estão muito apreensivos, porque inegavelmente a carga tributária vai aumentar e vai aumentar muito. O Brasil que nós estamos vivendo agora, com aumento de carga tributária, é um terror. Afugenta investimentos, afugenta novos negócios, afugenta empresários de outros países que podem investir".

Maior carga tributária do mundo

Na opinião de Paulo Octávio, "quando você fala em aumentar carga tributária em um país que já tem a carga tributária mais elevada do mundo; eu até agora não posso entender quais são os parâmetros da reforma tributária tão aplaudida por tantos. Na realidade é uma reforma que vai dar muita discussão".

No Senado, só depois das eleições

"Vamos ouvir todos os setores, e a entrega do documento ao relator (Eduardo Braga) será dia 22 de outubro, após as eleições municipais, para que os colegas tenham oportunidade de estudar as mudanças com tempo, ao contrário do que fizeram na Câmara Federal", anuncia o deputado Izalci Lucas (PL-DF), coordenador do Grupo de Trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

Termos que trazem dúvidas

Para o senador, "o projeto possui termos que trazem dúvidas, duplas interpretações, o que causa insegurança jurídica. Não justifica, por exemplo, termos no texto da reforma do nosso País termos em inglês".

Ouvir todos os setores

Izalci Lucas quer ouvir todos os setores. "Estamos nos reunindo, sendo municiados com informações dos segmentos. Não recebemos números oficiais do governo, mas o faremos com os próprios segmentos."