Repetição de Indébito dá direito à restituição

Especial para o JC

Quem já foi lesado em uma cobrança indevida ou excessiva sabe do transtorno que é ter seu patrimônio lesado. Essas cobranças podem acontecer tanto no âmbito privado quanto no público, como é o caso de impostos impróprios ou em valores exorbitantes. O erro, seja por engano ou má-fé, deve ser corrigido. Caso não haja acordo entre as partes para a devolução, a medida cabível é a chamada Ação de Repetição de Indébito.

Pouco conhecida por quem não seja da área do Direito ou que não trate diretamente com questões de cobrança, a ação é uma medida prevista em lei com o objetivo de não permitir que o cidadão seja lesado ou, pior, tenha seu patrimônio afetado por um erro de cobrança ou de uma cobrança superfaturada. A ação pode ser tomada tanto por pessoas físicas quanto jurídicas.

O instituto legal da Repetição de Indébito tem como objetivo dar ao consumidor o direito de ser restituído pela quantia que pagou a mais. No Código Civil, é possível identificar a obrigação quando se fala em Responsabilidade Civil. Em seu primeiro capítulo, intitulado "Da obrigação de indenizar", estão especificadas as possibilidades de quando ocorrer.

Não existe uma legislação específica para a questão. Não é possível encontrar nos dispositivos legais a expressão "repetição do indébito". Mas, olhando textos legais além do Direito Civil, é possível enquadrar a repetição de indébito nas áreas de Direito do Consumidor e Direito Tributário. Dentro da esfera civil, é possível, inclusive, pedir a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A ação pode incidir por erros de diversas formas: uma prestação a mais de uma compra parcelada, um valor superior ao convencionado, a cobrança de um imposto indevido, como nos casos de benefícios especificados.

Em relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é claro quando elenca o direito ao ressarcimento. No art. 42, o CDC ressalta que, se o consumidor está sendo cobrado por uma dívida que já pagou, ele tem direito a receber em dobro, com correção monetária e juros legais, salvo na hipótese em que tenha havido engano justificável. Caso não fique comprovado, o cidadão lesado pode requerer danos morais ou materiais. No caso do CDC, não faz diferença o meio de cobrança, isto é, seja uma cobrança judicial ou extrajudicial. No âmbito do Direito Civil, um dos pressupostos é que tenha havido cobrança judicial.

Diz o Código Civil (artigo 940), que a repetição de indébito simples acontece quando é cobrado da pessoa um valor superior ao de fato devido. Ali também está exposto o direto de devolução do valor em dobro. "Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição", diz a lei.

Neste caso, um pressuposto fundamental é demonstrar que o credor agiu de má-fé, caso queira ingressar com ação de Repetição de Indébito e ainda pedir o dobre na devolução. Se a cobrança ocorreu por, por exemplo, um erro no sistema que emitiu novo boleto, não é possível arguir má-fé. Para requerer o pagamento em dobro, é necessário comprovar que o credor tinha ciência e ocultou as evidências.

A má-fé e a falta de entendimento entre as partes vêm abarrotando o Judiciário com ações que poderiam ter sido resolvidas de forma mais simples. Um terceiro caso, no entanto, de volume de ações, diz respeito tão somente à falta de conhecimento da legislação. É o caso do pagamento indevido de impostos. Entre os casos mais comuns estão as isenções de impostos para portadores de doenças graves.