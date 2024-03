Contagem regressiva para declarar o IRPF

A partir do próximo dia 15 de março estará aberto o prazo para a declaração de Imposto de Renda 2024. O contribuinte deverá comprovar rendimentos tributáveis e não tributáveis, para fins de prestação perante o Fisco e também para que o governo acompanhe a evolução do patrimônio. A declaração deve ser feita até 31 de maio, sob pena de uma série de punições, como multas e até bloqueio do CPF.

A dica dos especialistas é, em primeiro lugar, reunir toda a documentação. Garantindo que todas as informações declaradas estão corretas, o contribuinte evitará que a Receita Federal, através de mecanismos que cruzam os dados, encontre erros nas declarações.

A cada novo ano, surgem as habituais dúvidas, a partir das mudanças determinadas pela Receita. O tema mais controverso são as deduções, uma vez que são elas que irão aumentar a restituição ou diminuir o que deve ser pago.

Hoje, a Receita Federal irá informar as regras do Imposto de Renda 2024, em entrevista coletiva no auditório do Ministério da Fazenda, em Brasília, com transmissão pelo YouTube. Também será o dia da liberação do programa para a declaração.

Entre as mudanças a serem esclarecidas, está o aumento da faixa de isenção para até dois salários-mínimos. O teto de isenção, que estava congelado em R$ 1.903,98 desde 2015, subiu em maio de 2023 para R$ 2.640,00 e, agora, vai para R$ 2.824,00. O contribuinte com rendimentos de até R$ 2.824,00 mensais será beneficiado com a isenção porque, dessa renda, subtrai-se o desconto simplificado, de

R$ 564,80, resultando em uma base de cálculo mensal de R$ 2.259,20, ou seja, exatamente o limite máximo da faixa de alíquota zero da nova tabela.

A declaração de 2024 também traz como novidade as deduções de pensões alimentícias judiciais. Quem paga pensão poderá fazer a dedução, mas desde que a pensão seja via processo judicial.

Os investimentos, em especial as criptomoedas, também geram dúvidas no contribuinte, afinal trata-se de uma moeda digital que entrou há poucos anos no horizonte dos investidores. Entretanto, é obrigatória a declaração para quem investe acima de R$ 5 mil. Será pago imposto sobre o ganho quando a venda e o lucro auferido sejam acima de R$ 35 mil.

Outra dúvida bastante recorrente entre os contribuintes brasileiros diz respeito aos microempreendedores individuais (MEIs). Pela legislação brasileira, quem é MEI ocupa, ao mesmo tempo, a posição de pessoa jurídica e pessoa física.

Como pessoa jurídica, o MEI precisa pagar, mensalmente, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e fazer a Declaração Anual de Faturamento (DASN-SIMEI), mas é isento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Sendo assim, o cidadão, como pessoa física, deve fazer a declaração. O contribuinte deve considerar o lucro com o negócio, ou seja, calculando o Lucro Evidenciado e a parcela isenta da receita total anual. O Lucro Evidenciado será totalmente informado na ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis" (código 09).

A declaração de Imposto de Renda deve ser feita por quem recebeu mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis ao longo de 2023 ou quem teve rendimentos acima de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte (indenizações trabalhistas, bolsas de estudos etc). Também deve declarar quem possui bens, como imóveis, terrenos e veículos, de valores acima de R$ 300 mil, e quem teve receita bruta anual acima de R$ 142.798,50 de atividade rural. A Receita Federal também impõe declaração para aqueles que investem na Bolsa de Valores. Neste caso, devem declarar aqueles que movimentaram mais do que R$ 40 mil.