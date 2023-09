Dia do Contador celebra avanços da atividade

Pedro Carrizo, especial para o JC Profissional indispensável em todos os campos da gestão empresarial, pública e social, sendo responsável por dar uma visão 360 graus da situação econômico-financeira de pessoas e entidades, o papel do contador ganha um reconhecimento especial neste mês. Na próxima sexta-feira, dia 22 de setembro, é celebrado nacionalmente o Dia do Contador, data que remete aos primeiros passos da regularização da atividade contábil no País. Voltando aos primórdios da celebração, em 22 de setembro de 1945, há 78 anos, o então presidente Getulio Vargas assinou a medida que dava início aos cursos de Ciências Contábeis e Econômicas no Ensino Superior brasileiro, por meio do Decreto-Lei n.° 7.988. A partir então, a atividade passou por mais um salto de profissionalização, processo que teve seu pontapé em meados dos anos 1920. A data, no entanto, passou a ganhar novos significados ao longo do tempo: deixou de ser apenas um marco histórico para se transformar em um momento de reflexão sobre os compromissos da atividade, sua importância social e mercadológica e sobre os desafios atuais dos profissionais contábeis. Impasses éticos na era da robotização e da inteligência artificial e o papel do contador na prestação de práticas ESG são alguns dos temas do momento que pautam a atividade. LEIA TAMBÉM: Prêmio Inovar Contábil será destaque na XIX Convenção de Contabilidade do CRCRS No entanto, esses desafios ganham um tempero a mais no Brasil, onde o sistema tributário altamente complexo e dispendioso demanda profissionais ainda mais bem preparados e em constante atualização. Basta lembrar que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, foram editadas, em média, 37 normas tributárias por dia, segundo o Tribunal de Contas da União. Outro relatório do Banco Mundial indica que as empresas brasileiras pagam, em média, 65,3% de seus lucros em tributos a cada ano e despendem entre 1.483 e 1.501 horas para preparar, declarar e pagar impostos. Levando em conta essas informações, Aécio Prado Dantas Júnior, presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), ressalta que o cipoal brasileiro de tributos demanda dos contadores forjados em solo nacional um nível ainda maior de excelência. "O sistema tributário brasileiro apresenta grande complexidade, trazendo impactos negativos para a atividade contábil, para as empresas e para o País. Para a classe contábil, a burocracia brasileira gera uma demanda de trabalho enorme, que necessita de profissionais altamente especializados e muitas horas de dedicação com tarefas técnicas", salienta Dantas. Desde abril deste ano, o CFC vem desenvolvendo campanhas de valorização da classe contábil, ressaltando o papel do contador em suas múltiplas esferas de atuação. O ramo contábil também tem outras datas que colocam a atividade nos holofotes. No primeiro semestre, o dia 25 de abril celebra o Dia Nacional da Contabilidade, instituído em 1926 pelo então senador João Lyra Tavares, também conhecido como patrono brasileiro dos contadores. Em 10 de novembro, é comemorado o Dia Internacional da Contabilidade, aniversário de lançamento do livro "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità (Conhecimentos de Aritmética, Geometria, Proporção e Proporcionalidade), escrito por Luca Pacioli e publicado em 1494, o que deu origem ao contador moderno. Por fim, em 20 de novembro, é celebrado o Dia do Contabilista no Brasil - o que não é um sinônimo para 'contador'. Esta data também é chamada de Dia do Técnico de Contabilidade, pois enquanto o contador é um profissional graduado no curso do Ensino Superior, o contabilista é quem se gradua em curso técnico ou profissionalizante na área.



Atualização constante e adesão ao tech: os desafios na Contabilidade

É fundamental se atualizar, diz Schuch

Essencialmente, o sucesso da atividade contábil passa pela capacidade desses profissionais em ter uma visão integrada sobre o patrimônio e desempenho de todo o negócio, sendo assim o principal auxiliar na tomada de decisões financeiras. Com o advento das novas tecnologias de automação que permeiam a contabilidade, o papel gerencial e estratégico ganha ainda mais ênfase e, frente a isso, o principal desafio está na entrega, salienta Márcio Schuch, presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS). "Além de organizar e sistematizar as informações, a forma como elas são entregues aos gestores mudou, pois se tornou muito mais imediata e direta. O cliente não quer receber o relatório de fechamento apenas em dia do mês, mas sim ter o acompanhamento em tempo real, tendo a contabilidade como braço direito", diz Schuch. Segundo o contador, as novas evoluções da tecnologias e o boom de softwares gerenciais, tal como os sistemas matrizes do governo na área fiscal - Sped e eSocial - também demandam, entre as habilidades essenciais dos profissionais contábeis, o conhecimento e a constante adaptação às ferramentas digitais. "Estar atualizado, tanto em novas tecnologias quanto na legislação, é uma constante em nossa profissão. Dentre as habilidades necessárias para exercê-la em tempos modernos, é fundamental também uma boa comunicação para embasar gestores na tomada de decisão", acrescenta o presidente do CRCRS. Isso porque, explica

Shuch, com a adesão do Brasil às normas internacionais de contabilidade, em 2007, o profissional passou a exercer mais julgamento sobre os demonstrativos financeiros, adotando um cunho mais interpretativo frente aos fatos econômicos, o que demandou dos profissionais contábeis uma linguagem mais próxima da que seus clientes falam. Outro desafio em voga é referente às boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês), que são demandas cada vez mais latentes da sociedade frente a empresas e governos. Desta forma, a apuração dos relatórios de sustentabilidade dessas entidades recai sobre o colo da contabilidade, que precisa checar essas informações em sintonia com as financeiras. LEIA MAIS: Cresce cobrança por um padrão nas declarações ESG Em junho deste ano, o International Sustainability Standards Board (ISSB) publicou as duas primeiras normas internacionais que regram a demonstração de práticas ESG e que já estão em processo de incorporação no Brasil, por meio do Conselho de Pronunciamentos Contábeis de Sustentabilidade (CPCS). "Somado a tudo isso, estar no Brasil também é um desafio à parte para os contadores. É senso comum em nossa sociedade que o sistema tributário brasileiro é caótico e quem está na linha de frente dele é o profissional da contabilidade", diz Schuch. A expectativa por simplificação do arcabouço está na reforma tributária, em tramitação no Congresso, e sob atenção do Conselho de Contabilidade, em razão não só de sua importância, mas pelas dúvidas que pairam sobre o real poder desburocratizar do novo arcabouço. Inclusive, o CFC formou um Grupo de Trabalho para acompanhar a reforma. Em recente estudo publicado acerca da reforma tributária, o CFC alerta sobre possível aumento da informalidade ou a redução significativa da geração de empregos, a partir do texto em tramitação. Além disso, ressalta que deverá haver aumento de carga tributária para as prestadoras de serviços contábeis.

Na análise estão expostos os principais pontos ainda indeterminados e de grande impacto para a classe contábil como a indefinição quanto às alíquotas de IBS e CBS; a dependência de normas infraconstitucionais; a ausência de estudos de impacto econômico e social; a ausência de sistemática de controle para evitar aumento de impostos. “É um objetivo de todos nós a simplificação tributária, a segurança jurídica, mas é enorme o desafio que temos pela frente para que isso ocorra”, conclui Schuch, que é um dos integrantes do Grupo de Trabalho.

Universidades buscam ser laboratórios da prática laboral

Wendy diz que teoria precisa andar lado a lado com a prática e acompanhar a velocidade dos fatos

