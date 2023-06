Folhapress

Calendário de pagamento da restituição

Qual é a ordem de prioridade?

 A lista de contribuintes prioritários aumentou neste ano com a inclusão de quem usou a declaração pré-preenchida (cerca de 8,8 milhões, 23% do total de documentos encaminhados) e também de quem optou pela restituição via Pix.

 Idosos com 60 anos ou mais; pessoas com deficiência e portadores de doença grave

Como fazer a consulta

 Entre no site da Receita (www.gov.br/receitafederal) e clique em "Meu Imposto de Renda"

 Vá em "Consultar a Restituição"

 Informe o CPF, a data de nascimento e o ano-exercício, que no caso é 2023. Por fim, marque o captcha sinalizando que é humano e clique em consultar

 Como consultar o extrato da declaração?

 Para consultar o extrato da sua declaração, é preciso acessar o e-CAC (Centro de Atendimento Virtual) da Receita Federal. É necessário ter conta prata ou ouro no site gov.br para fazer o acesso. Clique aqui para saber como atingir esse nível.

 usuário coloca o CPF e a senha do gov.br. Feito o login, vá na opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRF)". No quadro Declarações do IRPF, haverá uma mensagem em IRPF 2023 com os dizeres: "Em fila de restituição". Portanto, o contribuinte está na lista de espera para receber do Fisco.