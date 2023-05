Desoneração da folha até 2027 entra na pauta do Senado nesta semana

A base aliada do governo tem indicado apoio à aprovação do PL 334/2023. No entanto, segundo o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo na Casa, é preciso "arredondar o texto" antes do envio à Câmara dos Deputados.

Coronel avalia que não haverá impacto para o poder público com a mudança, pois, embora a União deixe de arrecadar cerca de R$ 9 bilhões por ano, o valor vai reforçar as contas de pequenos municípios e assegurar a prestação de melhores serviços aos cidadãos.

De acordo com o substitutivo, os municípios com população inferior a 142,6 mil habitantes teriam a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de salários reduzida de 20% para 8%.

O parlamentar destacou que se a proposta não for aprovada, poderão deixar de existir de 300 mil a 600 mil empregos no País. Também afirmou que a desoneração não gera renúncia de receita por parte do governo federal, tampouco afeta o teto de gastos, de modo que não resulta em menos investimentos sociais.

De acordo com o senador Efraim Filho (União/PB), autor do texto em análise na CAE, é necessário manter a desoneração diante do cenário de inflação e juros altos e das incertezas da economia mundial. Além disso, ressalta que a tributação sobre a folha de pagamento passa uma mensagem equivocada aos empreendedores de que, quanto maior for a geração de empregos, mais impostos eles terão que pagar.

"A política de desoneração trouxe resultados expressivos para a economia do País ao reduzir o custo laboral e proporcionar maior dinamismo às empresas. Os impactos negativos da reoneração serão o arrefecimento na arrecadação de impostos, no consumo das famílias e na empregabilidade geral", alerta em nota a coalizão de entidades representativas dos 17 setores beneficiados. O manifesto, publicado em 10 de maio, cobra aprovação célere do PL 334/2023.

O PL 334/2023 , de autoria do senador Efraim Filho (União/PB), prorroga até o fim de 2027 a validade da Lei 12.546, de 2011. A desoneração da folha foi um mecanismo criado para estimular a contratação de empregos formais no País , pois permite às empresas dos setores beneficiados pagar alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários.

Setores beneficiados pela desoneração cobram manutenção do programa

O fim da tributação substitutiva da folha repercute sobre os preços médios praticados em uma série de cadeias produtivas e também pode gerar um aumento significativo das despesas do Estado com políticas assistenciais, como seguro-desemprego, Bolsa Família e outros programas sociais, conclui o manifesto.

O estudo estima que, sem a política de desoneração, as empresas hoje amparadas não teriam esse crescimento entre 2018 e 2022. "Somente em 2022, aproximadamente 620 mil empregos formais deixariam de ser gerados caso não houvesse a política, o que resultaria, inevitavelmente, em perda de arrecadação da Contribuição Previdenciária Patronal e do Empregado de mais de R13,2 bilhões".

O manifesto aponta que, em dezembro de 2022, os setores desonerados alcançaram 8,93 milhões de trabalhadores, enquanto os setores reonerados em 2018 alcançaram 6,32 milhões no mesmo período, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Segundo o texto, os 17 segmentos desonerados possuem maior capacidade de geração de empregos no País do que os 39 setores que voltaram a ser reonerados, a partir da Lei 13.670/2018, como o hoteleiro, de comércio varejista, transporte aéreo, marítimo, ferroviário de cargas e alguns setores da indústria.

No regime de desoneração, que já chegou a beneficiar 56 setores, as empresas podem optar por pagar alíquotas de 1% a 4,5% sobre sua receita bruta (CPRB), ou 20% sobre a folha de salários (CPP). A escolha do modelo de contribuição precisa ser feita no início de cada ano pelas empresas, a partir da assessoria de profissionais da contabilidade.

"Temos enviado diretores da entidade para Brasília para convencer parlamentares gaúchos a apoiarem a prorrogação da desoneração", confirma o presidente da entidade representativa de mais de 17 mil companhias do ramo no Estado. Com a lei de desoneração da folha de pagamento, as companhias de TI conseguem competir em salário com o mercado externo, retendo os profissionais e remunerando bem em solo nacional, explica o executivo.

Segundo presidente do Seprorgs, a extinção do programa dificultaria a manutenção dos postos de trabalho no setor de TI, que enfrenta problemas estruturais nesse sentido, como falta de mão de obra especializada e perda de talentos para empresas estrangeiras.

Diante da baixa competitividade do custo laboral brasileiro, que impõe ao Brasil uma tímida participação no comércio internacional de bens e serviços de alto valor agregado, "a mera cogitação de aumento do custo do trabalho, previsto para ocorrer em dezembro de 2023, deveria ser objeto de profunda atenção dos formuladores de políticas públicas", diz o documento, listando também a desaceleração global da economia e aumento de desempregados como fatores que justificam a prorrogação.

Impedir o fim das desonerações da folha de pagamento , previsto para dezembro deste ano, é a principal missão dos 17 setores que ainda fazem parte do programa criado em 2011 para estimular a geração de empregos no País. A coalizão de entidades dos setores beneficiados pela desoneração cobra a aprovação do PL 334/2023, que prorroga o regime até 2027, intensificando o lobby e alertando parlamentares sobre os riscos de extinção.

Contador desempenha papel fundamental no regime de desoneração

A desoneração da folha de pagamento é uma forma de substituição da contribuição previdenciária para um tributo que incide sobre a receita bruta das empresas. Todo trabalhador precisa contribuir com até 11% de sua remuneração ao INSS, enquanto as empresas não beneficiadas pela desoneração da folha são obrigadas a complementar a contribuição previdenciária dos servidores, pagando 20% sobre sua folha ao INSS.

A tributação substitutiva à Contribuição Previdenciária Patronal (CPP), instaurada em 2011, teve o objetivo de estimular a manutenção de empregos formais e novas contratações, destinada aos setores que mais empregam no País. Nesse sentido, foi criada a opção de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), cuja alíquota varia de 1% a 4,5% de acordo com o setor.

As empresas amparadas pela desoneração precisam definir qual será o regime de contribuição ao INSS, CPP ou CPRB, ao início de cada exercício, explica o contador Adauto Fröhlich, diretor regional do Vale do Sinos do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Sescon-RS).

"O profissional contábil é muito importante nesse processo: primeiro assessorando as empresas sobre o melhor regime para cada uma, a partir da simulação das duas opções, com base no balanço anterior e nas projeções do cliente para seu negócio. Encontrado o melhor regime, a segunda função do contador é fazer cumprir com o que a norma determina", esclarece Fröhlich, que também é sócio da Acessus Contabilidade.

O contador explica que nem sempre uma empresa que depende de muita mão de obra terá mais vantagem optando pela desoneração da folha de pagamento, embora esse seja o entendimento geral.

"É preciso sempre colocar na ponta do lápis. Se eu tenho uma folha de pagamento grande, mas o custo do meu produto é muito alto, como, por exemplo, para uma empresa de máquinas agrícolas, às vezes vale mais a pena ser tributado pela folha. O que as empresas cobram é a possibilidade de ter opção de regimes".

Além disso, é preciso conhecer os meandros do arcabouço fiscal e jurídico para encontrar o melhor regime. Se a empresa só operar com vendas no comércio exterior e fizer parte dos 17 setores amparados pelo regime de desoneração da folha, a opção da contribuição previdenciária sobre a receita bruta pode representar redução significativa de tributação, visto que valores decorrentes de exportação indireta não devem sofrer incidência sobre a CPRB.