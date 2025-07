Lideranças periféricas de Porto Alegre são foco de projeto de formação cultural

A escolha por Porto Alegre dialoga diretamente com um contexto de reconstrução após as enchentes de maio de 2024. "Fazia sentido realizar essa edição na cidade. É uma forma de oferecer ferramentas para quem produz cultura mesmo em cenários de vulnerabilidade", completa Luciana.

Para Luciana Tondo, da Amora Produções, os dos destaques da iniciativa são as produções realizadas ao longo do curso. "Ao final, eles lançam uma revista e um documentário, feitos por eles mesmos, a partir de suas vivências. É aprender fazendo, com impacto real."

A ação é coordenada pela Associação Cultural Nonada Jornalismo, com execução da Amora Produções Culturais, além de ter apoio e patrocínio vindos via Lei de Incentivo à Cultura.

De 15 a 31 de julho os corredores da Casa de Cultura, famosa pela fachada rosa, se tornarão o lugar de quem quer aprender como comunicar o que acontece em seus territórios . A segunda edição do Projeto vai selecionar 30 participantes em uma imersão gratuita com oficinas, mentoria, bolsa-auxílio de R$ 1.200 e, ao final, o lançamento de uma revista e de um documentário , criados coletivamente durante o curso.

A iniciativa quer transformar a realidade através da formação de agentes comunitários , oferecendo ferramentas, com oficinas, para que empreendedores culturais, professores e lideranças periféricas criem, com suas próprias palavras, o r etrato das comunidades de onde vieram.

É entre as paredes cor de rosa que guardam os poemas de Quintana , que Porto Alegre se prepara para ouvir e formar personalidades importantes da periferia . Isso porque a Casa de Cultura Mario Quintana hospedará a segunda edição do Projeto Comunica : Potencializando Culturas Locais.

Com adesão até 9 de julho, formação foca no acesso a leis de incentivo à cultura

A alta procura mostra a dimensão da demanda por cursos desta temática. Mais de 400 pessoas se inscreveram ainda na primeira semana. "Isso mostra a potência de projetos que existem nas comunidades, mas também a falta incentivo de espaços como esse para quem quer aprender sobre comunicação. Desde a divulgar, captar recursos, escrever editais, até distribuir conteúdo, o conteúdo pronto", avalia Rafael Glória, do Nonada.

Já a parceria entre o Nonada e a Amora surgiu da sintonia de propósitos das duas partes. "Somos uma empresa que atua em leis de incentivo, mas com foco em projetos que chegam a quem não tem acesso. O Nonada já era referência no jornalismo cultural, então decidimos juntar forças para fazer o Comunica acontecer", explica Luciana, da Amora Produções.

O Comunica vai atuar justamente como uma ponte para artistas e produtores entenderem como acessar políticas públicas de cultura. "Existe uma ideia equivocada de que lei de incentivo é só para artista famoso. Não é. É um recurso público que deve chegar a quem realmente precisa, principalmente a quem faz cultura na raiz das comunidades", defende Luciana.

Além do criador do Nonada, integram a equipe de oficineiros nomes como Dedy Ricardo, Hiro Okido, Raquel Kubeo, Brenda Vidal, Madylene Barata, entre outros. A abertura, em 15 de julho, contará com a presença do locutor e ativista Marck B. Cruz, falando sobre cultura em territórios periféricos.

As inscrições seguem abertas até 9 de julho via formulário nas redes sociais do @nonadajornalismo ou da @amoraproducoesculturais. Todo o processo pode ser acompanhado também pelo Instagram. O cronograma presencial será de terça a sexta-feira, das 14h às 18h.

Entre os dias 1º e 7 de agosto, a turma de selecionados parte para a produção do documentário. Para Rafael, o maior objetivo do Comunica é proporcionar o elo entre a cultura, a educação e o território. "Fazer o Comunica em Porto Alegre é mostrar que a cultura também é reconstrução. É criar redes de afeto e dar autonomia para quem já faz tanto com tão pouco", finaliza.