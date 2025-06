Parada Livre de Porto Alegre é uma das mais antigas do País

Era noite de 28 de junho de 1969 quando o bar Stonewall Inn, em Nova York, virou palco de um episódio que mudaria para sempre a história da comunidade LGBTQIA. Na época, não era raro que a polícia invadisse bares frequentados por pessoas LGBTQIA, sob o pretexto de aplicar leis que censuravam sua existência.

Mas, naquela noite, algo diferente aconteceu: os frequentadores, cansados de violência, reagiram. O confronto tomou as ruas e se transformou em dias de resistência. Assim nasceu a Revolta de Stonewall, marco que acendeu a fagulha do movimento moderno de libertação LGBTQIA no mundo inteiro.

Cerca de 22 anos depois e a aproximadamente 8 mil quilômetros de Nova York, um grupo de moradores da Casa do Estudante Universitário (Ceu) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em Porto Alegre, resolveu fundar a primeira Organização LGBT do Estado. O Nuances, Grupo Pela Livre Expressão Sexual, tem sua data de fundação em 1991 e foi o responsável por criar um dos eventos mais tradicionais de Porto Alegre: a Parada Livre.

Célio Golin, um dos fundadores do Nuances e organizador da primeira Parada da Capital, conta que antes da criação da passeata, já havia debates sobre Stonewall e situações brasileiras parecidas, como o Ferro's Bar — conhecido como o Levante do Ferro's Bar, foi uma manifestação lésbica ocorrida em São Paulo, no dia 19 de agosto de 1983, parte da luta contra a discriminação e preconceito, que deu origem ao Dia do Orgulho Lésbico, dia 28 de agosto.

A primeira edição foi emblemática, pois aconteceu nos arredores da Redenção, onde é a Parada até hoje. "Em 1997 resolvemos ir para a rua. Tínhamos uma sede na Rua Vieira de Castro, perto do Colégio Militar e do Brick da Redenção. E então, fizemos uma passeata. Tinham umas 100 pessoas, com bandeiras, faixas, apito, gritando 'Não, não! Homofobia, não!'. Essa foi a primeira manifestação, caminhamos toda a rua José Bonifácio, da João Pessoa a Oswaldo, fomos e voltamos", relembra o integrante do Nuances.

Prestes a completar 30 anos de história, hoje a Parada Livre é um dos mais tradicionais atos de visibilidade LGBTQIA do Rio Grande do Sul, tendo a mesma idade que a de São Paulo — conhecida por ser a maior do Brasil. A organização é coletiva, reunindo mais de 15 entidades e movimentos sociais, entre eles Mães pela Diversidade, Ong Somos, Igualdade, Juntos, Nupsex e G8 da Ufrgs.

O financiamento para a realização do evento normalmente vem através do apoio de sindicatos, bares, casas LGBTQIA e de setores progressistas da sociedade. Desde as primeiras edições, a Parada recebe suporte da Prefeitura de Porto Alegre, que disponibiliza infraestrutura como palco, ambulâncias e banheiros químicos. Além da Prefeitura, a Parada conta com algum apoio do Governo do Estado e, em ocasiões específicas, com editais do Governo Federal, especialmente através dos Ministérios da Cultura, da Saúde e dos Direitos Humanos.

As pautas de enfrentamento à LGBTfobia, dos direitos humanos e da cidadania estão no centro do evento. Para Golin, a Parada tem um papel pedagógico na sociedade, pela capacidade de enfrentar estigmas e desafiar o conservadorismo ao ocupar o espaço público com corpos, afetos, expressões e existências diversas. "Ela reforça a autoestima das pessoas, dá poder para elas. Depois da Parada, muita gente se sente mais fortalecida para viver o dia a dia. Ela tem esse papel coletivo, educativo e transformador", afirma.