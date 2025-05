Segurança, lazer e sofisticação: o novo conceito de morar bem

Jozé Nazareno

Sócio-fundador da Nazale

Nas últimas décadas, a forma como as pessoas escolhem onde viver passou por transformações profundas. Se antes a moradia era vista primordialmente como um abrigo ou um ativo patrimonial, hoje ela assume um papel mais amplo: o de proporcionar experiências. E, mais do que nunca, morar bem passou a significar viver com qualidade.

Segurança, lazer e sofisticação são, cada vez mais, os pilares desse novo conceito de moradia. Não se trata apenas de um endereço privilegiado ou de metros quadrados bem distribuídos — é um modo de viver, de como o lar se conecta com os valores e os desejos de quem o habita.

A sofisticação, nesse contexto, não está restrita aos acabamentos nobres ou ao design arrojado. Ela está na inteligência do projeto, na atenção ao detalhe, na capacidade de unir conforto estético com funcionalidade e eficiência.

Da mesma forma, o lazer deixou de ser um diferencial para se tornar essencial. Empreendimentos que oferecem espaços de convivência, academias completas, áreas verdes integradas, piscinas e espaços gourmet têm atraído cada vez mais famílias em busca de uma vida mais equilibrada, onde trabalhar, relaxar e conviver se encontram em um mesmo endereço.

A segurança, por fim, é um tema que atravessa gerações. Mas hoje, mais do que portarias e cercas eletrônicas, ela se traduz em tecnologia, controle de acessos, integração com sistemas inteligentes e, sobretudo, na escolha estratégica de localizações que favorecem tranquilidade e qualidade de vida.

Esse movimento se reflete nitidamente em cidades como Gramado, Porto Alegre e Capão da Canoa, onde temos observado um aumento expressivo na demanda por empreendimentos de alto padrão que oferecem essa tríade.

Gramado, por exemplo, teve um crescimento de 19% na valorização imobiliária em áreas nobres nos últimos dois anos, puxado justamente por empreendimentos que aliam requinte à natureza. Porto Alegre, por sua vez, avança com projetos verticais sofisticados, onde o valor agregado do imóvel está diretamente atrelado à experiência oferecida. Capão da Canoa segue na mesma linha, atraindo moradores em busca de qualidade de vida à beira-mar.

LEIA TAMBÉM: Arquitetos Voluntários revitalizam escolas afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul



Esses dados confirmam um panorama que já é tendência nacional: segundo o último levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o mercado de imóveis de médio e alto padrão foi o que mais cresceu em 2024, representando 42% das unidades lançadas no País, com destaque para o segmento de empreendimentos que oferecem diferenciais de lazer e segurança.

A nova geração de empreendedores do setor está atenta a isso. E como parte dessa transição, temos nos desafiado a unir a solidez da tradição com a ousadia da inovação — um caminho que exige sensibilidade, visão e, acima de tudo, propósito. Porque, no fim das contas, investir em um imóvel é investir na vida. E viver bem, hoje, é viver com conforto, tranquilidade e significado.