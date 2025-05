Split Payment: o desafio da reforma tributária

A reforma tributária representa um marco no sistema fiscal brasileiro, buscando simplificação e maior eficiência na arrecadação. Entre as novidades, o Split Payment se destaca como uma das mudanças mais desafiadoras. Esse mecanismo separa automaticamente o imposto no momento da transação, transferindo-o ao governo antes que o vendedor receba o valor líquido.

A ideia é reduzir a sonegação, mas sua implementação, embora viável, exige atenção. Países como Itália e Polônia testaram modelos semelhantes. Adaptar essa prática ao Brasil trará impactos na liquidez, custos operacionais e na necessidade de investimentos em tecnologia.

Como funciona o Split Payment

O cliente paga via cartão, débito ou Pix. O sistema separa a parte do imposto e repassa ao Fisco. O comerciante recebe o valor líquido, já com o tributo descontado.

A Lei Complementar 214/2025 prevê que o Split Payment será aplicado ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e à CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), que substituirão PIS, Cofins, ICMS e ISS. Existem dois modelos:

Padrão: Segregação conforme a alíquota da operação, com vínculo entre nota fiscal e pagamento.

Simplificado: Percentual fixo retido, sem necessidade de vínculo detalhado.

Impactos para as empresas

O maior impacto é na redução do capital de giro. Hoje, os tributos são pagos futuramente, permitindo uso temporário dos recursos. Com o Split Payment, essa flexibilidade acaba. Empresas com margens apertadas, como varejo e e-commerce, sentirão mais.

Além disso, será necessário:

Investir em tecnologia, com atualização de ERPs e integração com sistemas financeiros.

Reforçar a gestão administrativa, controlando retenções e compensações.

Arcar com custos bancários adicionais, pela operação de segregação automática.

A eficácia do Split Payment depende de integração precisa entre sistemas fiscais e financeiros. Falhas podem gerar:

Retenção indevida em cancelamentos.

Cálculos incorretos, gerando pagamento maior.

Dificuldade na compensação de créditos, afetando exportadores.

Como se preparar?

Diante dessa nova realidade, não há outra opção além das empresas se anteciparem e adotarem estratégias para minimizar os impactos do Split Payment.

A retenção automática dos tributos exigirá uma nova abordagem para a gestão financeira. Algumas ações essenciais incluem:

Revisão do fluxo de caixa, considerando o impacto da redução imediata de liquidez.

Busca por novas fontes de financiamento, como antecipação de recebíveis e linhas de crédito específicas.

Renegociação de prazos com fornecedores, ajustando compromissos financeiros ao novo modelo de arrecadação.

Somado a isso, a adaptação ao Split Payment exigirá modernização dos sistemas internos para garantir a correta segregação dos tributos. Recomendo que os empresários busquem soluções automatizadas de gestão tributária, para minimizar o risco de erros e reduzir a carga operacional.

O caminho do equilíbrio

O setor produtivo deve participar ativamente da regulamentação do Split Payment. O diálogo com a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS é essencial.

Experiências internacionais mostram que a adoção deve ser gradual e planejada. Na Itália, foi restrita a vendas para o governo; na Polônia, aplicada a setores estratégicos, com compensações ágeis. A Bulgária abandonou o modelo após constatar altos custos.

O Split Payment pode tornar o sistema mais transparente, mas precisa ser implementado com cautela para não sufocar as empresas. O sucesso dependerá do equilíbrio entre transparência fiscal e sustentabilidade empresarial. Sem planejamento e diálogo, uma boa ideia pode virar um obstáculo à economia.