O empreendedorismo como força motriz para o crescimento do Estado

Tulia Brugali

Representante do fundo emergencial de impacto Estímulo para o RS

Não é novidade que o empreendedorismo tem o poder de transformar. Motivo pelo qual vemos cada vez mais iniciativas que fomentam este grupo, principalmente quando olhamos para os micro e pequenos empreendedores, aqueles que representam grande parte dos empresários. Segundo o levantamento mais recente do Ministério da Fazenda, o Brasil possui 15,7 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) com CNPJ ativo. O Sebrae afirma que esse número representa cerca de 73% do total de empresas formais do país.

Por isso, incentivar e impulsionar essa turma é extremamente essencial para o movimento positivo da economia. Para milhares de brasileiros é a melhor chance de renda, sustento e dignidade. Nosso povo tem espírito empreendedor e isso é definitivamente a força motriz para o nosso país.

LEIA TAMBÉM: Governo do Estado amplia incentivo ao empreendedorismo feminino

Recentemente recebi o convite para liderar e representar o fundo de impacto Estímulo no RS. Minha missão é fomentar a iniciativa na região, identificando, avaliando e desenvolvendo novas atuações estratégicas. Com uma atuação única e inovadora no país, eles geram um impacto gigantesco para mudar a realidade de milhares de empreendedores. Oferece crédito sem garantias e de maneira simplificada, além de capacitação e conexões estratégicas para os pequenos negócios.

Em cinco anos, já são mais de 4,6 mil pequenos empreendedores beneficiados, de 724 cidades de todas as regiões do Brasil. 35% deles receberam crédito pela primeira vez e 29% são mulheres. O fundo ainda registra que 91% dos empreendedores estão em regiões de baixa renda. Ao todo, são 48 mil empregos impactados, gerando renda e prosperidade para os colaboradores, suas famílias e a comunidade em geral.

Colocaram o pé no Rio Grande do Sul quando, de caráter emergencial, montaram uma operação específica para a reconstrução do estado após as catástrofes das chuvas no ano passado. O fundo Retomada RS contou com a ajuda de grandes iniciativas do estado com uma oferta de quase R$ 40 milhões para os empreendedores gaúchos. Em cinco meses, já são R$ 30 milhões originados, mas com condições mais favoráveis ainda do que o fundo Brasil. Para o estado, a taxa gira em torno de 1% e uma carência de até 36 meses para pagamento.

Já são 321 empreendedores apoiados de 71 cidades do Rio Grande do Sul. O ticket médio é de R$ 78 mil; 93% dos empreendedores gaúchos beneficiados estão em regiões de baixa renda e 31% deles conseguiram crédito pela primeira vez, além de 25% serem mulheres empreendedoras.

Logo mais vamos trazer mais vantagens para a região com novas frentes e grandes projetos desenhados com os grandes líderes daqui. Temos um grande potencial e a nossa mentalidade está atrelada ao crescimento dessas empresas. Temos um olhar direcionado para levar aos empreendedores o caminho necessário para que eles possam prosperar.

É fácil ver a força do empreendedorismo porque ela está em todo lado. É um dos motores que impulsionam o país, principalmente num país tão grande e plural como o Brasil. O segredo está em empoderar quem precisa somente de uma oportunidade, aqueles que lutam e buscam dignidade. Por isso, vejo que temos que construir pontes, fazer o papel dos construtores para aqueles que somente buscam uma chance.