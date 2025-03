Opinião pública está receptiva ao empreendedorismo, diz presidente da Federasul

Na primeira reunião-almoço Tá Na Mesa de 2025, promovida pela Federasul, nesta quarta-feira (19), o presidente da entidade empresarial, Rodrigo Sousa Costa, apontou para um diagnóstico de que a opinião pública brasileira está “receptiva aos valores do empreendedorismo”. O evento contou com a participação do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) e de outras autoridades do Rio Grande do Sul.

“Um diagnóstico brasileiro que diz que a opinião pública hoje - e isso já apareceu nas eleições de 2024 - está receptiva aos valores do empreendedorismo, porque ela nem acredita mais que vai se aposentar algum dia, e se aposentar vai ser com salário-mínimo. Então ela quer empreender, porque quer renda com liberdade de horários, com qualidade de vida, e ela não acredita mais na aposentadoria”, disse o presidente da Federasul.



Em sua fala, Costa realizou críticas à polarização política e ao sistema tributário do País. “Políticos estão dobrando a aposta no caminho errado, no caminho do 'nós contra eles'. Um Brasil que recusa-se a discutir a qualidade das despesas públicas, que recusa-se a enfrentar a reforma administrativa, que continua gastando de forma inconsequente, promovendo desequilíbrio fiscal, gerando impostos mais altos para todos - trabalhadores, empreendedores e empresários”, afirmou o dirigente.



Rodrigo Sousa Costa foi eleito no final de 2024 para o segundo mandato à frente da Federasul, que se estende até 2027. No evento que marcou a abertura de encontros da entidade neste ano, o presidente também fez menção às dificuldades enfrentadas a partir da catástrofe das cheias que atingiram o Estado em maio passado.



“Depois de tudo que nós passamos no ano de 2024, o prédio do Palácio do Comércio inundado no primeiro andar, ilhado, com dificuldades de acesso. A gente não conseguia se locomover pelo estado do Rio Grande do Sul, ir de um lugar para o outro. Ficamos meses sem aeroporto. Parece que já faz parte da história, e acho que faz parte da resiliência do gaúcho. A gente nem se dá conta que poucos meses atrás foi um verdadeiro esforço de guerra”, afirmou Costa.



Ainda na reunião-almoço, foi apresentada e entregue ao governador Eduardo Leite uma obra de arte para homenagear os voluntários que salvaram vítimas da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em 2025.

Arte em homenagem aos voluntários das cheias foi entregue ao governador TÂNIA MEINERZ/JC

Compareceu ao Tá Na Mesa o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no RS (SETCERGS), que destacou a importância de um ambiente mais competitivo para o empresariado. “O setor enfrenta desafios diários, como altos custos operacionais, carga tributária excessiva e infraestrutura que ainda precisa avançar. No entanto, reconhecemos os esforços do governo do Estado e seguimos como parceiros nesse processo. O crescimento do Rio Grande do Sul depende de condições mais favoráveis para quem investe, trabalha e gera empregos”, afirmou o presidente do SETCERGS, Delmar Albarello.