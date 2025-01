Cinco tendências do mercado executivo em 2025

Paulo Walendorff

Diretor associado no Evermonte Institute

Quem ocupa - ou gostaria de ocupar - uma posição de liderança deve se manter atualizado em relação aos novos contextos, seja no que se refere a habilidades emergentes ou a tendências de mercado. Afinal, se o futuro é desafiador, ele também pode ser extremamente promissor para quem está preparado.

A pesquisa Leadership Outlook 2025, recentemente divulgada pelo Evermonte Institute, trouxe insights interessantes para quem busca essa preparação. Ao mapear o que se espera do mercado executivo para este ano, o estudo elencou cinco tendências: inteligência artificial; data analysis e business intelligence; governança; customer experience e sustentabilidade.

Citada por 75,3% dos entrevistados, a primeira tendência - inteligência artificial - tem sido muito discutida ao longo dos últimos anos. Aplicações como chatbots, análises preditivas e automação de processos já são realidade em muitas empresas, mas no futuro devem ser desenvolvidas soluções ainda mais integradas e personalizadas. Assim, a IA não será apenas um meio de reduzir custos ou automatizar funções operacionais, e sim uma ferramenta estratégica para inovar e prever mudanças no mercado.

Da mesma forma, a análise de dados e a inteligência de mercado, com 62,8% de menções na pesquisa, ganham cada vez mais relevância para a tomada de decisões. Em um mundo cada vez mais orientado por dados, saber transformá-los em insights estratégicos é uma habilidade imprescindível. No entanto, o desafio vai além da tecnologia: é necessário formar equipes capacitadas para lidar com volumes massivos de informações e implementar uma cultura organizacional que valorize a análise de dados como parte do processo decisório.

A terceira tendência identificada pelo estudo do Evermonte Institute - governança, citada por 36,9% dos respondentes - assume um papel ainda mais central em 2025 na medida em que os stakeholders exigem cada vez mais transparência e responsabilidade das organizações. Boas práticas de governança não apenas aumentam a confiança de investidores, mas também contribuem para a reputação da marca e a longevidade do negócio.

A experiência do cliente também aparece como tendência para o mercado executivo em 2025, com 34,4% de menções no estudo. Empresas que investirem no entendimento dos desejos e necessidades de seus clientes por meio de análises comportamentais e feedbacks contínuos terão uma vantagem significativa. A experiência do cliente já não é mais responsabilidade de um único setor, mas de toda a organização - e as lideranças precisam estar preparadas para essa realidade.

Por fim, a quinta tendência identificada pelo estudo é sustentabilidade, apontada por 29,4% dos respondentes: as novas gerações de consumidores e investidores priorizam marcas que demonstram compromisso com práticas ESG. Organizações precisam alinhar seus modelos de negócios à preservação ambiental e ao impacto positivo na sociedade. Isso inclui desde a adoção de cadeias de suprimentos sustentáveis até a neutralização de emissões de carbono e a contribuição para comunidades locais. Além de mitigar riscos climáticos e sociais, empresas que abraçam a sustentabilidade atraem talentos e fortalecem sua relação com os clientes, criando valor de longo prazo.

A convergência dessas cinco tendências exige líderes preparados para integrar inovação e propósito. Em 2025, o sucesso corporativo estará reservado às empresas - e às lideranças - que compreenderem que o futuro não é apenas tecnológico, mas humano e sustentável.